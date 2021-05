Culture Montérégie : étude sur les enjeux et besoins de formation continue

Culture Montérégie dévoile les résultats de l’étude des enjeux et des besoins de formation continue sur son territoire. Réalisée par la firme Alia Conseil, cette étude, rendue possible grâce à la contribution financière de Compétence Culture, avait pour objectifs de préciser les enjeux et les besoins de formation des artistes, auteurs professionnels et travailleurs culturels.

Tout cela selon les disciplines de chacun dans le but d'identifier les freins et les facteurs facilitant la participation à des activités de formation continue et de développement professionnel.

Grâce à une collecte de données auprès de plus de 200 personnes en trois étapes (groupes de discussion, sondage et entrevues individuelles), cette étude guidera la programmation et la promotion des prochaines sessions de formation continue notamment afin de : développer de nouvelles activités de formation pour répondre aux besoins et enjeux spécifiques à chacune des disciplines; varier les formats et les méthodes d'apprentissage; définir des lignes directrices pour les formations offertes par Culture Montérégie.

« Il est essentiel pour une organisation comme la nôtre de produire ces analyses. Cela nous permet de demeurer en phase avec les artistes et travailleurs culturels de notre région et d'offrir une programmation diversifiée qui répond à leurs besoins. Après tout, s’inscrire à une formation continue, c'est investir dans sa carrière », mentionne Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie.