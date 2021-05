L’union de dix partenaires pour stimuler le mécénat de compétences en Montérégie

Culture Montérégie lance un grand projet en faveur du bénévolat de compétences en s’associant à neuf partenaires de choix : Montérégie Économique, le Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil, le Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’est de la Montérégie, le Pôle d’économie sociale Vallée du-Haut-Saint-Laurent, le Conseil des arts de Longueuil, le Conseil de la culture de Saint Hyacinthe, le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, le Comité culturel du Haut-Richelieu et enfin MCE Conseils.

Connexion CA est un programme de maillage permettant à des organismes à but non lucratif (OBNL) des secteurs de la culture et de l’économie sociale de recruter des gens d’affaires sur leur conseil d’administration.

Ce projet, inspiré par l’initiative GO CA du Conseil des arts de Montréal, vise à encourager le don de temps et de talent par le partage de compétences et d’expertise en tant qu’administrateur bénévole d’un OBNL. Le donateur crée un réel impact dans sa collectivité en plus de retirer des bénéfices personnels et professionnels de son implication.

« Le bénévolat de compétences fonctionne sur le principe de l’enrichissement mutuel ce qui est la condition première des partenariats culture-affaires que Culture Montérégie travaille à mettre en place via son Bureau connexion culture-affaires. En travaillant ce dossier, nous avons réalisé à quel point les besoins en gouvernance sont grands et non pas seulement dans le secteur culturel. Par cette union des dix partenaires, nous avons la conviction que ce projet unique de collaboration multisectoriel et d’implication sociale saura stimuler la fierté et le sentiment d’appartenance à la région », mentionne Nancy Bélanger, directrice générale de l’organisme.

Quatre événements

En septembre prochain, ce sont quatre événements de maillage dans une formule conviviale et dynamique qui seront mis en place par les partenaires du projet. Les OBNL choisis seront invités à venir présenter leur mission et leurs activités à des gens d’affaires qui désirent s’engager.

En amont de ces événements, une campagne de promotion sur le bénévolat appuyé par l’employeur permettra de mieux faire connaître cette forme de responsabilité sociale d’entreprise. « En encourageant les employés à donner leur temps et en leur offrant les conditions pour le faire, l’entreprise renforce son réseau et investit dans les compétences, l’épanouissement et la motivation de son personnel », affirme Nancy Bélanger.

Le premier tour des appels de candidatures pour les organismes culturels, les entreprises d’économie sociale et les candidats du secteur privé est en cours, et ce jusqu’au 27 juin 2021. Le nombre de places est limité.