André Michel honoré par Culture Montérégie

Culture Montérégie et ses partenaires ont dévoilé les lauréats de la 19e édition des prix en arts et culture de la Montérégie ainsi que leur sixième Prix-Membre honoraire en 40 ans d’existence.

Cette soirée virtuelle et télévisuelle, qui s'est déroulée le 8 juin dernier, était animée de main de maître par l'auteur-compositeur-interprète Émile Bilodeau, mais c’est le président M. Sylvain Massé qui d’entrée a fait l’éloge du peintre-sculpteur André Michel.

Il a salué avec beaucoup de verve la contribution de l’artiste à la culture d’ici puisqu’aujourd’hui « il fait partie de notre richesse collective. » Il a souligné son importante carrière jalonnée de nombreux honneurs et prix prestigieux, sa fougue de citoyen engagé dans sa municipalité, Mont-Saint-Hilaire, mais aussi pour les peuples des Premières Nations, et la Paix; son implication pour Culture Montérégie et celà dès les premières années où il a donné avec constance et beaucoup de générosité des conseils, son appui, son regard objectif sur le milieu culturel d’ici.

Deux musées

En effet, à Mont-Saint-Hilaire, ce n’est pas moins de deux musées ainsi que deux maisons d’artises que le peintre-sculpteur André Michel a mis sur pied. Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, la Maison amérindienne ainsi que les maisons d'artistes de Paul-Émile Borduas et d'Ozias-Leduc ont grandement enrichi le patrimoine culturel hilairemontais. On lui doit aussi la restauration des oeuvres d'Ozias-Leduc dans l'église de Mont-Saint-Hilaire.

Encore une fois cette année, en raison de la pandémie et des mesures sanitaires, la soirée a été enregistrée dans les studios de Télévision Rive-Sud et diffusée simultanément sur TVRS et sur le site internet de Culture Montérégie.