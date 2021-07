La Ville de Chambly d’accueille le Photobooth urbain, une exposition interactive de l’artiste Stéphanie Fiola. Jusqu’en septembre, les visiteurs sont invités à prendre la pause au Pôle culturel de Chambly, qui, pour l’occasion, est transformé en canevas d’exposition aux airs de fête foraine.

Sous le pinceau et les crayons de l’artiste, les vitrines du bâtiment se sont métamorphosées en scènes typiques de ces événements festifs tant appréciés. Devenir un homme fort, tenir un bouquet de ballons, croquer une pomme en sucre.

Les passants peuvent s’amuser à se prendre en photo devant les diverses œuvres éphémères à l’intérieur ou à l’extérieur du Pôle culturel de Chambly. Ils sont aussi encouragés à partager leurs clichés sur les réseaux en utilisant le #Chambly.

Cherche et trouve

L’artiste a aussi caché des éléments dans ses créations afin de faire creuser les méninges des participants. Sauront-ils trouver les indices et compléter le «Cherche et trouve » ? Une activité amusante, accessible en tout temps, et qui saura plaire à tous les membres de la famille, selon la Ville.

Ce projet a été réalisé grâce à l’entente de développement culturel conclue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Chambly.