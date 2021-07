Troisième semaine du Festi-Parc à Chambly

La Ville de Chambly invite pour la troisième de sept semaines d’activités les citoyens au Festi-Parc. Rendez-vous au stationnement du Centre sportif Robert-Lebel pour 4 soirs de festivités pour toute la famille et tous les goûts.

14 juillet 2021 – Ciné-parc

Au coucher du soleil, place au cinéma avec Mon cirque à moi, une comédie dramatique mettant en vedette Patrick Huard et Sophie Lorain. On y rencontrera Laura, 12 ans, qui suit son père, un clown de profession en tournée à travers le Québec. Mais cette vie nomade qu’elle doit vivre depuis le décès de sa mère ne lui plaît pas beaucoup.

15 juillet – Humour

Dès 20 h 30, l’humoriste Stéphane Fallu proposera une soirée de rires avec ses humoristes invités, Jo Cormier, Coco Béliveau et Dave Morgan.

16 juillet - Spectacle musical

Dès 20 h 30, l’harmoniciste virtuose Guy Bélanger présentera son spectacle Eldorado, un mélange de blues et de folk, puisant dans les rythmes funk et rock. Un rendez-vous incontournable en compagnie du musicien de talent nommé Harmoniciste de l’année en 2015 et 2017 au Maple Blues Award.

17 juillet - Spectacle familial

Dès 19 h, Atchoum et ses musiciens partageront des versions uniques de leurs chansons dans un Spécial country. La Ville de Chambly invite les participants à apporter leurs chaises pliantes, collations et breuvages pour une meilleure expérience.

Pour s’inscrire

Les réservations aux activités sont obligatoires. Elles sont accessibles pour les citoyens de Chambly en priorité, avec leur carte Accès valide, le jeudi pour les activités présentées la semaine suivante, soit le 8 juillet 2021.

Les non-résidants peuvent effectuer une réservation le mardi de la semaine en cours, soit le 13 juillet 2021.