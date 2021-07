Quatre soirs de festivités gratuites à Chambly

Bien satisfaite de sa première moitié de programmation, la Ville de Chambly invite les citoyens la suite du Festi-parc. Au menu : 4 soirs de festivités gratuites pour toute la famille et tous les goûts au stationnement du Centre sportif Robert-Lebel.

Jusqu’au 14 août, le Festi-parc se poursuit selon la même formule de 4 soirées différentes. Voici l’horaire de la semaine prochaine.

Mercredi 21 juillet 2021 – Ciné-parc

Au coucher du soleil, les spectateurs découvriront le film d’animation Félix et le trésor de Morgäa. Convaincu que son père disparu en mer deux ans plus tôt est toujours vivant, Félix, 12 ans, part à sa recherche. Il est aidé dans son aventure par le vieux Tom, un marin à la retraite, Quack, le perroquet voleur à la tire unijambiste et Ulysse, le chat qui se comporte comme un chien. Leur périple les conduit jusqu’à l’Ile-de-la-Nuit-Éternelle, dans une cité souterraine où se cache une société secrète dirigée par la mégalomane Morgäa, détentrice d’un trésor.

Jeudi 22 juillet – Humour

Dès 20 h 30, place aux rires et aux folies avec l’animateur Pierre-Luc Pomerleau et ses humoristes invités, Sébastien Ouellet, Megan Brouillard et Jo Roberge.

Vendredi 23 juillet - Spectacle musical

Dès 20 h 30, laissez-vous porter par les mots et le rythme de Sarahmée. Image de la génération actuelle, le rap québécois a le vent dans les voiles et l’artiste participe à lui donner ce second souffle.

Acclamé par la critique, l’album Irréversible présente des chansons engagées et énergiques alliant le rap, l’afrobeat et la pop, comme T’as pas cru, Freedom, Ma peau et Fuego. Première artiste hip-hop à être nommée dans la catégorie Révélation de l’année au Gala de l’ADISQ, Sarahmée s’élève dans cet univers masculin ralliant avec elle la foule du Québec, de la France et même de la Belgique.

Samedi 24 juillet - Spectacle familial

Dès 19 h, Yannick Bergeron vous transportera dans le monde extraordinaire de la chimie. Comment la science réussit-elle par ces exploits à nous faire croire qu’il s’agit souvent de magie? Par l’entremise de démonstrations spectaculaires, colorées, explosives et moussantes, ce spectacle est un divertissement pour l’imaginaire de ceux qui veulent en savoir davantage sur le monde qui les entoure.

Pour s’inscrire

Les réservations aux activités sont obligatoires pour tous les participants. Elles sont accessibles pour les citoyens de Chambly en priorité, avec leur carte Accès valide, le jeudi pour les activités présentées la semaine suivante, soit le 15 juillet.

Les non-résidants peuvent effectuer une réservation le mardi de la semaine en cours, soit le 20 juillet, pour les événements présentés plus haut.