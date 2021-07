Cinquième semaine de Festi-Parc à Chambly

La Ville de Chambly invite les citoyens à profiter des quatre soirs de festivités gratuites et variées du Festi-parc, au stationnement du Centre sportif Robert-Lebel. Du 28 au 31 juillet, c’est parti pour une cinquième semaine d’activités pour toute la famille.

Jusqu’au 14 août, le Festi-parc se poursuit selon la même formule. Voici l’horaire de la semaine prochaine.

Mercredi 28 juillet 2021 – Ciné-parc

Dès le coucher du soleil, place au film d’animation Samsam. Le plus petit des grands héros ! Il n’a toutefois pas encore découvert son premier superpouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en a un. Devant l’inquiétude de ses parents et les moqueries de ses camarades, il part donc à la recherche de ce pouvoir caché. Samsam se lance dans cette aventure pleine de monstres cosmiques avec l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école.

Jeudi 29 juillet – Humour

Dès 20 h 30, préparez-vous à rire avec l’animateur Martin Vachon et ses humoristes invités, Charles Deschamps, Pierre-Bruno Rivard et Sarah Boulay.

Vendredi 30 juillet - Spectacle musical

Dès 20 h 30, laissez-vous porter par Vincent Vallières. Le concert intime, mis en scène par Martin Léon, favorisera la parole et l’échange. Un spectacle à l’image de cet incontournable de la chanson québécoise : rassembleur, vivant et authentique.

Avec ses vingt années de carrière, ses sept albums marquants et ses trois Félix – dont celui d’Interprète de l’année – Vincent Vallières puise dans son imposant répertoire pour vous faire voyager. Et il n’hésite pas à vous faire découvrir de nouvelles pièces de son album Toute beauté n’est pas perdue qui vient de paraître.

Samedi 31 juillet - Spectacle familial

Dès 19 h, un spectacle de Kalimba la chanteuse-percussionniste bien aimée des jeunes. Elle est de retour dans un tout nouveau spectacle drôle, dynamique et touchant où elle devra faire face à un énorme défi : changer d’école. En 60 minutes de pur bonheur, Kalimba partage en musique ses peurs et ses défis et surtout, elle fait appel au public et l'implique dans sa démarche de création.

Pour s’inscrire

Les réservations aux activités sont obligatoires pour tous les participants. Elles sont accessibles pour les citoyens de Chambly en priorité, avec leur carte Accès valide, le jeudi pour les activités présentées la semaine suivante, soit le 22 juillet.

Les non-résidants peuvent effectuer une réservation le mardi de la semaine en cours, soit le 27 juillet.