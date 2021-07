Plus que deux semaines restantes au Festi-parc

Si ce n’est pas encore fait, la Ville de Chambly invite les citoyens à découvrir ou redécouvrir la programmation du Festi-parc avant qu’il ne se termine. Au menu : 4 soirs de festivités gratuites pour toute la famille et tous les goûts au stationnement du Centre sportif Robert-Lebel.

Jusqu’au 14 août, le Festi-parc se poursuit selon la même formule de 4 soirées différentes. Voici l’horaire de la semaine prochaine.

Mercredi 4 août 2021 – Ciné-parc

Au coucher du soleil, place au film d’animation La grande cavale qui met en vedette Marnie, une petite chatte d’intérieur passionnée d’enquêtes policières. Celle-ci quitte son confort pour une mission secrète. Elle doit arrêter les malfaiteurs à l’origine des cambriolages qui ont lieu dans son petit village de campagne. Marnie trouve de l’aide auprès de trois animaux farfelus : un coq fan de yoga, un drôle de zèbre et un chien de garde froussard. À la chasse !

Jeudi 5 août – Humour

Dès 20 h 30, Stéphane Fallu est de retour sur scène pour une troisième et dernière fois. L’animateur de la soirée est accompagné des humoristes invités Steph Poirier, Simon Delisle et Val Belzil. Rires garantis !

Vendredi 6 août - Spectacle musical

Dès 20 h 30, découvrez l’histoire de la vallée du Richelieu en conte et en chanson avec Alexandre Belliard. Conteur agile et féru d’histoire, l’auteur-compositeur-interprète vous séduira par sa passion à mettre en valeur les personnages et les événements qui ont façonné notre région. Ce concert est l’occasion de rendre hommage aux personnalités marquantes qui nous ont précédés et saluer les réussites de ceux et celles qui y vivent aujourd’hui. Une façon inspirante et ludique de prendre connaissance de notre richesse collective.

Samedi 7 août - Spectacle familial

Dès 19 h, le magicien Marc Trudel invite les jeunes à prendre part à une nouvelle aventure dans sa mystérieuse école ! Dans ce spectacle rempli de rebondissements et d’humour, on découvre que chaque livre de la bibliothèque du magicien lui inspire un numéro de magie et devient instantanément une source de découvertes, de surprise et d’émerveillement. Une école où on ne s’ennuie jamais et où on apprend tout le temps, et surtout, on y découvre que la lecture… c’est vraiment magique !

Pour s’inscrire

Les réservations aux activités sont obligatoires pour tous les participants. Elles sont accessibles pour les citoyens de Chambly en priorité, avec leur carte Accès valide, le jeudi pour les activités présentées la semaine suivante, soit le 29 juillet.

Les non-résidants peuvent effectuer une réservation le mardi de la semaine en cours, soit le 3 août.

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site Internet de l’événement au ville.chambly.qc.ca/festiparc.