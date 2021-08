Dernière semaine du Festi-parc à Chambly

La Ville de Chambly invite la population à participer à la dernière semaine d’activités du Festi-parc. Au menu : quatre soirs de festivités gratuites pour toute la famille et tous les goûts au stationnement du Centre sportif Robert-Lebel.

Voici l’horaire de la semaine prochaine.

Mercredi 11 août 2021 – Ciné-parc

Au coucher du soleil, place au film d’animation Pachamama. Tepulpaï et Naïra, deux enfants de la cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas.

Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors. Une aventure haute en couleur qui nous plonge au cœur des coutumes ancestrales de ces communautés et de leurs liens avec la Terre-mère.

Jeudi 12 août – Humour

Dès 20 h 30, préparez-vous à rire avec le retour de l’animateur Pierre-Luc Pomerleau, qui reçoit les humoristes invités P-O Forget, Charles Pellerin et Mona De Grenoble.

Vendredi 13 août - Spectacle musical

Dès 20 h 30, le groupe Tramp of The Century présente Breakfast in America, un hommage à ce célèbre album de Supertramp, encore à ce jour le plus populaire de la planète, avec plus de 20 millions d’exemplaires vendus. Le Québec a toujours entretenu une relation privilégiée avec le groupe britannique de rock progressif et c’est avec enthousiasme que les admirateurs renoueront avec le son unique de Supertramp.

Les sept musiciens de Tramp of the Century promettent d’interpréter cette magnifique musique avec virtuosité, authenticité, fougue et souci du détail afin de reproduire avec minutie et passion le son inoubliable de ce groupe mythique.

Samedi 14 août - Spectacle familial

Dès 19 h, Ari Cui Cui et le Boulanger Joyeux vous proposent un spectacle-vitamine. Il s’agit d’un savoureux mélange revisité du spectacle La fête-surprise d’Ari Cui Cui et de nouvelles astuces pratico-magiques pour parents et enfants.

Ari Cui Cui s’est aussi réinventée, c’est grâce à sa collaboration avec le psychologue Thibault du Chéné qu’elle donnera quelques « recettes » et moyens pour transformer sa peur en courage. Un spectacle rempli d’espoir qui donne des outils aux parents et aide les enfants à identifier et reconnaître leurs émotions ainsi que nommer leurs besoins.

Pour s’inscrire

Les réservations aux activités sont obligatoires pour tous les participants. Elles sont accessibles pour les citoyens de Chambly en priorité, avec leur carte Accès valide, le jeudi pour les activités présentées la semaine suivante, soit le 5 août.

Les non-résidants peuvent effectuer une réservation le mardi de la semaine en cours, soit le 10 août.