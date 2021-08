Haïkus en images ou l’art d’admirer la beauté dans la simplicité

La Ville de Chambly accueille Haïkus en images, de l’artiste Margrith Wyrsch, une exposition de peinture présentée au Corps de garde (8, rue De Richelieu), les 14, 15, 21, 22, 28 et 29 août 2021.

Les œuvres de cette artiste chamblyenne sont inspirées du concept japonais appelé Wabi-Sabi. Apparu au XIIe siècle, il prône le retour à la simplicité, à l’appréciation de la beauté des choses imparfaites, éphémères et modestes.

En lien avec cette philosophie, les toiles de Mme Wyrsch ont été créées afin de faire appel aux sentiments, plus qu’à l’intellect.

Découvrez sa quête de sens à travers ses diverses représentations de récipients. Grâce à différentes positions et des jeux de lumière du clair à l’obscur, l’artiste explore cet objet qui peut autant recevoir que donner. Des gestes humains qui proposent à la fois la fragilité et le courage, qui encouragent le partage et l’acceptation. Les fondements de la vie en communauté, selon l’artiste.

L’exposition sera accessible au public, de 13 h à 17 h, ainsi qu’en mode virtuel, sous forme de galerie, sur le site ville.chambly.qc.ca/expositions.