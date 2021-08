Une tempête de couleurs au Pôle culturel de Chambly

La Ville de Chambly accueille Grain des couleurs, de l’artiste Audray De Serres, une exposition présentée au Pôle culturel de Chambly, du 26 août au 8 novembre.

Dans le cadre de cette exposition, l’artiste propose des œuvres réalisées avec l’encre à l’alcool ou l’aquarelle qui invitent à quitter le moment présent et s’aventurer dans l’espace de tous les possibles. Bienvenue dans le grain de son imaginaire, sans limites ni frontières.

Pour madame De Serres, chaque jour est un tableau, une tempête de couleurs qui s’agite dont elle extrait la poésie de la vie. Elle tresse le temps qui s’arrête, en superposant des couleurs et des photos dupliquées, en mélangeant le réel et l’abstraction, pour créer des œuvres lumineuses et vaporeuses.

Le public est invité à venir rencontrer l’artiste dans le cadre d’un vernissage qui aura lieu le jeudi 26 août, de 17 h à 19 h, dans le hall du Pôle culturel (1625, boul. De Périgny).

L’exposition sera accessible au public selon les heures d’ouverture du Pôle culturel et sera visible de l’extérieur via l’esplanade. Il est à noter qu’elle sera également accessible en mode virtuel, sous forme de galerie, sur le site ville.chambly.qc.ca/expositions.