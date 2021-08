Retour sur le succès du Festi-parc

Quelques jours après la fin du Festi-parc, la Ville de Chambly dresse un bilan positif de cet événement estival qui s’est déroulé au Centre sportif Robert-Lebel. Les spectateurs ont été au rendez-vous, alors qu’ils ont été plus de 6 500 à se déplacer pour les sept semaines d’activités variées et gratuites offertes par la municipalité.

Que ce soit les spectacles d’humour, de musique et pour la famille, ou encore, les soirées ciné-parc; la programmation diversifiée du Festi-parc a fait beaucoup d’heureux cet été.

Preuve que les résidants de Chambly aiment bien rigoler; les soirées d’humour ont été les plus populaires de tous les spectacles. Les animateurs Stéphane Fallu, Pierre-Luc Pomerleau et Martin Vachon ont pris d’assaut la scène avec leurs différents humoristes invités.

Parmi les soirées musicales les plus convoitées, mentions spéciales aux spectacles musicaux de Vincent Vallières et Tramp of the Century.Petits et grands ont aussi apprécié les spectacles familiaux comme celui de Bill Bestiole ou La magie de la chimie.

Côté cinéma, les participants ont sorti chaise pliante et collations pour visionner à la belle étoile des films pour toute la famille comme Mon cirque à moi ou Félix et le trésor de Morgäa.

Rappelons que diverses mesures sanitaires avaient été mises en place sur le site afin d’assurer la sécurité de tous les participants et qu’un nombre restreint de participants étaient acceptés chaque soir d’activités.

Encore des activités à venir

Rendez-vous ce soir au parc Gilles-Villeneuve à 21 h 30 pour le dernier feu d’artifice de quartier estival.

En fin de semaine, passez aussi dans le Vieux-Chambly afin de profiter de l’animation ambulante. Dans le cadre de Destination Vieux-Chambly, le secteur propose diverses installations comme des haltes, des tables colorées arborant des œuvres artistiques, des chaises longues ou géantes, un brumisateur, des lumières en soirée et bien d’autres.