Appel de projets pour le fonds culturel de Beloeil 2022

Dans le cadre d’une entente de développement avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ), la Ville de Beloeil dispose d’un fonds culturel de 3 000 $ visant à soutenir les projets novateurs et porteurs des artistes et des organismes de la ville de Beloeil.

Ce montant sera attribué à la suite d’un appel de projets annuel. Pour l’année 2022, l’aide financière versée sous forme de subvention correspondra à 100 % des dépenses admissibles du projet et ne pourra excéder 3 000 $. Un maximum de trois projets sera sélectionné.

Cet appel de dossiers s’adresse aux individus ou aux organismes résidant ou possédant leur lieu de création ou leur entreprise à Beloeil.

Les projets doivent :

Respecter au moins une des quatre orientations du plan d’action culturel 2017-2020;

Se dérouler sur le territoire beloeillois;

Se réaliser dans les 12 mois suivants l’acceptation de la demande financière;

Impliquer la participation d’au moins une partie prenante (citoyen, commerçant, organisme, école…).