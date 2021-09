Programmation des journées de la culture à Chambly

La Ville de Chambly invite ses citoyens à participer aux différentes activités offertes gratuitement au Pôle culturel de Chambly, dans le cadre des Journées de la culture, les 24 et 25 septembre prochains.

Au menu : spectacle multisensoriel en sons et en lumières faisant hommage à Emma Albani ainsi qu’une fête foraine avec animation, ateliers et fanfare.

Vendredi 24 septembre — Prismaphonik en concert

Les amoureux de musique classique seront comblés grâce au spectacle interactif Prismaphonik en concert, qui réunira sons et lumières sur l’esplanade du Pôle culturel, de 19 h à 21 h 30. Une portion de la soirée rendra hommage à la cantatrice chamblyenne Emma Albani, l’une des sopranos les plus célèbres du 19e siècle et première cantatrice canadienne ayant connu une renommée internationale.

L’installation de douze prismes lumineux s’animera au son de la voix de la cantatrice Christiane Fournier et du baryton Patrice Côté, de l’Atelier lyrique de Chambly. Madame Fournier interprétera des pièces musicales qui faisaient partie du répertoire de madame Albani.

Les prismes s’illumineront ensuite au rythme du violon d’Isabella D’Éloize Perron, violoniste virtuose et révélation Radio-Canada en musique classique 2020-2021.

Le spectacle sera suivi d’une conférence-rencontre avec les créateurs de l’installation Prismaphonik, qui sera disponible sur l’esplanade jusqu’au 29 novembre.

Pour participer, les citoyens doivent s’inscrire à [email protected] avant le 17 septembre. Les places sont limitées. En cas de mauvais temps, l’activité est remise au samedi 25 septembre.

Samedi 25 septembre — Place à la fête foraine

De 13 h à 16 h, les familles sont conviées à une fête foraine sur l’esplanade. Avec le Photobooth urbain, les participants pourront s’amuser à prendre la pose devant les diverses œuvres éphémères créées sur les vitrines du Pôle culturel. Une activité de Cherche et trouve sera aussi mise en place, une chasse aux pigeons dissimulés sur les vitrines.

L’artiste Stéphanie Fiola, créatrice du Photobooth urbain, sera d’ailleurs sur place pour animer un atelier de création pour tous durant l’après-midi. Un atelier de cirque pour toute la famille aura également lieu.

La Fanfare de l’île, en performance musicale avec ses dix musiciens, contribuera aussi à l’ambiance festive. Sculpteur de ballons et échassiers seront de la fête. De plus, le personnage La photographe pourra immortaliser votre présence à l’événement. Sans compter la présence du personnage Izmir Elda, prédicateur de l’inconscient et oracle divinatoire.

En cas de mauvais temps, les activités auront lieu à l’intérieur du Pôle culturel de Chambly.

Passeport vaccinal

Dans le cadre des deux activités, le passeport vaccinal (avec preuve d’identité) sera demandé afin de respecter les consignes de la Santé publique.