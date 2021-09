Pique-nique d’automne de Chambly

La Ville de Chambly invite ses citoyens à son Pique-nique d’automne, le samedi 2 octobre, de 12 h à 16 h, au parc des Ateliers (avenue Bourgogne). Pour l’occasion, apportez votre propre repas et dégustez-le en famille ou entre amis sur du mobilier urbain.

Profitez de l’animation, des performances musicales, des boissons chaudes offertes par la municipalité. De plus, les 250 premiers participants qui arrivent sur le site recevront une friandise automnale.

Les amoureux de l’automne auront droit à une performance de l’auteure-compositrice-interprète, Vanessa Borduas, qui partagera son univers musical aux saveurs pop-folk-électro. L’artiste Dave Harmo, un véritable homme-orchestre maniant les guitares, l’harmonica, le banjo et les percussions fera découvrir ses multiples talents musicaux aux participants.

De plus, les enfants seront ravis de l’atelier de maquillage et des activités de bricolage disponibles durant l’après-midi. Un espace Selfie permettra aux citoyens d’immortaliser le moment avec leurs plus beaux sourires.

Inscription

Pour assister à l’événement, les inscriptions sont obligatoires. Faites vite, les places sont limitées. Les inscriptions sont ouvertes sur le site Internet de la municipalité.

L’activité est tenue en collaboration avec Parcs Canada. En cas de pluie, l’activité sera reportée au dimanche 3 octobre. Les participants seront informés du changement la veille du pique-nique.

Le passeport vaccinal et une preuve d’identité seront demandés afin de respecter les consignes de la Santé publique. D’autres mesures sanitaires seront en place sur le site.