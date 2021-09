Retour sur la programmation estivale à Chambly

La Ville de Chambly profite de l’arrivée de l’automne pour dresser un bilan positif de sa programmation estivale. Durant les dernières semaines, les citoyens ont été au rendez-vous pour les différentes activités et événements proposés par la municipalité.

Voici un tour d’horizon de ce qui a retenu l’attention.

Bibliothèque municipale

Plus de 200 jeunes lecteurs ont participé au Club de lecture TD de la bibliothèque et ont lu les pages de 2 715 livres cet été. Ils ont d’ailleurs célébré leur accomplissement littéraire dans le cadre d’une fête de clôture réunissant un spectacle de cirque et des gâteries.

Toujours aussi populaires, les heures du conte ont été fort courues. La bibliothèque a aussi tenu une première soirée jeu Loups-Garous qui fut un immense succès pour le plaisir des enfants. Lancées cet été, les trousses d’observation d’étoiles et d’oiseaux ont aussi eu la cote auprès des utilisateurs.

Centre nautique Gervais-Désourdy

Le bassin de Chambly a été populaire. Le Centre nautique Gervais-Désourdy a fait la location de 4 585 embarcations à 6 524 usagers au courant de la saison.

De son côté, le bateau le Chambly I a embarqué 1 200 personnes à son bord.

Culture

Bien qu’il soit difficile de chiffrer le nombre exact de visiteurs au Photobooth urbain sur l’esplanade du Pôle culturel de Chambly, les œuvres éphémères et leurs scènes de fête foraine ont fait le bonheur de plusieurs visiteurs.

Les vélos musicaux installés au même endroit ont d’ailleurs fait pédaler petits et grands durant tout l’été. Sans parler du piano public installé à la place de la Seigneurie, qui a permis aux amateurs de musique de jouer la pièce de leur choix.

Le Pôle culturel de Chambly a accueilli deux expositions (Dépayser/Rapatrier de Marie-Claire Plante et Grain des couleurs d’Audray De Serres) qui ont attiré des centaines de visiteurs.

Au Corps de garde, plus de 1 500 personnes ont visité l’exposition Haïkus en images de Margrith Wyrsch.

Festi-parc

Rappelons que le Festi-parc a réuni plus de 6 500 spectateurs au Centre sportif Robert-Lebel pour ses sept semaines d’activités présentant des spectacles d’humour, de musique et pour la famille ainsi que des soirées ciné-parcs.

Feux d’artifice de quartier

Toujours populaires, les quatre feux d’artifice de quartier ont émerveillé au moins 1 475 personnes dans les parcs Breux, Gilles-Villeneuve, des Patriotes et de la Commune.

Pour consulter la programmation d’automne de la municipalité, rendez-vous sur le site ville.chambly.qc.ca/programmation.