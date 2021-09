La gestion de l'eau potable au coeur d'un documentaire de 53 minutes

Le documentaire La goutte de trop, d'une durée de 53 minutes, porte sur la gestion de l’eau potable et est réalisé par Jérémie Battaglia. Les organismes de bassins versants de la province espèrent que ce film deviendra un outil de sensibilisation et qu’il participera à un renouvellement des mentalités face à la protection, à la consommation et à la gestion de l’eau au Québec.

À ce jour, la consommation d’eau au Québec est effarante: on consommons 250 % de plus par jour que la moyenne mondiale de litres par personne. Cet énorme gaspillage met en péril les ressources en eau et coûte des milliards en infrastructures. Fuites d’eau et bris de canalisation, rejets d’eaux usées et déversements, pollution de nos sources d’eau, pénuries... La plongeuse Nathalie Lasselin fait enquête et tire la sonnette d’alarme. Alors que des citoyens relèvent le défi de réduire leur consommation d’eau, la goutte de trop met de l’avant des gestes simples pour agir avant qu’il ne soit trop tard.

Une avant-première en octobre

Pour les intéressés, il sera possible de voir le film en avant-première à Montréal le 5 octobre prochain. La goutte de trop sera en effet projetée à la Cinémathèque québécoise à 19h pour l’équipe de production, les organismes impliqués et les médias, et ensuite à 21h pour le grand public. Chaque projection sera suivie d’une discussion avec des participants au film ou des membres de l’équipe.

Le film sera ensuite présenté sur les ondes de Télé-Québec le mercredi 13 octobre à 20h.

