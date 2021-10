Cinq lauréats dans le cadre d'un concours de l’Espacelab

C’est durant un Facebook Live que les équipes participantes au parcours collectif d’incubation EspaceLab | En mode (Ré)Activation ont pu connaître qui remportait les cinq différentes bourses offertes dans le cadre du Concours de pitch.

Après un parcours de 6 mois incluant une pause estivale, les équipes participantes ont pu clore leur expérience avec un concours de pitch présenté en capsules vidéo. Ces vidéos ont été soumis au vote du public du 1er au 20 septembre. Le 22 septembre dernier, 5 lauréats des 7 projets participants au concours, se sont mérité une bourse allant de 350$ à 2 000$.

• Bourse de la Caisse d’économie solidaire – Projet le plus inspirant : Les Cocagnes (2 000$)

• Bourse de la Caisse d’économie solidaire – Meilleur pitch : Expérience Plein Air du Centre de plein air l’Estacade (1 000$)

• Bourse de la Caisse d’économie solidaire – Coup de cœur du public : Espace Thalasso Bain Bébé de l’Entraide maternelle du Richelieu (500$)

• Bourse Coup de cœur du jury : Espace Thalasso Bain Bébé de l’Entraide maternelle du Richelieu (bourse-cadeau d’une valeur de 1 500$ pour un accompagnement par Credo pour le développement de leur projet)

• Mention spéciale : Défi Familles en Forme (bourse-cadeau d’une valeur de 350$ pour un accompagnement par Wenovio pour le développement de leur image)

« Au-delà des bourses, notre cadeau, c'est tout le travail accompli depuis février. Ça n'a pas de prix, c'est d'une très grande valeur! Une grande richesse qui va nous servir pour le restant de notre carrière d'entrepreneurs collectifs. Merci au PECEM et à tous les collaborateurs. Merci aussi aux équipes participantes puisque votre leadership et votre passion m'ont inspirée durant le processus et m'ont donné une petite tape dans le dos pour continuer. »

- Danielle Arsenault, fondatrice et présidente du Défi Familles en Forme, lauréate de la Mention spéciale