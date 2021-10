Culture Montérégie présente six propositions pour prendre position sur la culture

Culture Montérégie présente six propositions aux candidates et aux candidats de la Montérégie en vue des élections municipales qui auront lieu le 7 novembre 2021. Sous le thème On prend position pour la culture, cette plateforme a pour objectif de valoriser la richesse du secteur culturel en Montérégie et d'en faire une priorité lors des élections municipales 2021.

Elle est disponible dès maintenant sur le site internet de l’organisme: https://culturemonteregie.qc. ca/elections-municipales-2021/ .



Parmi les axes proposés, l'organisme souhaite que les candidats reconnaissent que la culture est un pilier important de développement social et économique. Ils devraient afficher leur appui aux arts et à la culture en proposant d’augmenter sensiblement les dépenses en culture et en reconnaissant l’apport des musées régionaux, sites historiques et archéologiques et organismes en patrimoine vivant et leur accorder une aide conséquente pour les accompagner dans leur mission et leur développement.

Produits culturels locaux

De plus, d'après Culture Montérégie, les candidats devraient veiller à diffuser plus largement et plus activement les produits culturels locaux et s'engager à appuyer les médias communautaires en investissant davantage en publicité dans ceux-ci et en partageant leurs contenus dans les outils de communication de leur municipalité.

En terminant, ils gagneraient à soutenir la vitalité artistique professionnelle en mettant à disposition de leurs artistes, créateurs et travailleurs culturels des infrastructures et des espaces adéquats pour la création et la diffusion.



« Nous souhaitons que ces propositions trouvent écho auprès des futurs élus et qu'elles créent un mouvement d'enthousiasme devant la perspective de développement durable et d'attractivité du secteur culturel. Étant un gouvernement de proximité, les municipalités ont un pouvoir indéniable sur l'accès à la culture pour leurs citoyens », mentionne Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie.



Notons que Culture Montérégie profite des élections municipales 2021 pour rappeler l'importance du développement culturel actif qui contribue à la qualité de vie et au dynamisme des communautés. De plus, la collaboration avec les organismes culturels et les artistes professionnels sur le territoire est porteuse de résultats exponentiels.