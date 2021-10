Chambly dévoile ses festivités d’Halloween 

La Ville de Chambly invite ses citoyens à participer à ses différentes festivités d’Halloween qui se dérouleront tout au long du mois d’octobre. Concours de décoration de maisons, ateliers de sculpture de citrouilles et de maquillage d’horreur, ciné-parc et contes thématiques; il y en aura pour tous les goûts.

Voici donc un aperçu des différentes activités en ordre chronologique.

Destination Selfie d’Halloween, dès le 7 octobre

Sur l’avenue Bourgogne, la place de la Seigneurie sera décorée aux couleurs de l’Halloween. Profitez-en pour capturer le moment en vous prenant en photo sur la scène.

Parcours : la quête des amis-monstres, dès le 11 octobre

Avec cette activité, les enfants de 3 à 10 ans et leur famille sont invités à emprunter un parcours thématique dans le Vieux-Chambly. Chaque personnage mènera à une nouvelle destination, jusqu’à la conclusion de la quête. Les participants ayant complété la mission recevront une surprise.

Soirée ciné-parc, vendredi 15 octobre

Préparez vos bonbons et autres collations pour la projection du film La Famille Addams dans le stationnement de l’église Saint-Joseph-de-Chambly, dès 19 h 30. Réservation obligatoire.

Ateliers d’initiation au maquillage d’horreur, samedi 16 octobre

Découvrez des accessoires créés pour différents projets reliés au maquillage d’horreur et apprenez à créer un maquillage FX de plaie au Pôle culturel de Chambly (1625, boul. De Périgny). Coût de 5 $ par personne. Trois plages horaires sont disponibles. Réservation obligatoire. Activité réservée aux personnes de 10 ans et plus.

Soirée ciné-parc, vendredi 22 octobre

Dès 20 h, rendez-vous à l’église Saint-Joseph-de-Chambly pour regarder le film Frankenweenie. Réservation obligatoire.

Ateliers de sculpture de citrouilles, samedi 23 octobre

Vos citrouilles, vous les aimez sculptées dans un style farfelu ou plutôt terrifiant ? Participez à l’un des deux ateliers au Pôle culturel de Chambly. Coût de 15 $ par table de quatre personnes. Réservation obligatoire. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un parent.

Heure du conte et décoration d’Halloween, dimanche 24 octobre

L’animatrice Malicia invite les enfants de 5 ans et plus à suivre l’aventure de Wapi LeWapiti et les citrouilles géantes de l’auteure Chloé Baillargeon au Pôle culturel de Chambly. L’histoire sera suivie d’un bricolage d’Halloween.

Soirée contes de peur, jeudi 28 octobre

Pour l’occasion, le conteur André Lemelin dévoilera ses histoires de peur, à la place de la Seigneurie. Afin de garder les spectateurs au chaud, des foyers seront installés. L’activité est réservée aux personnes de 13 ans et plus. Inscription requise.

Activités présentées par les organismes

Venez fabriquer votre sac à bonbons personnalisé pour l’Halloween grâce à une presse thermique et une imprimante à sublimation avec l’organisme Intégration Compétences, le 9 octobre au Pôle culturel de Chambly. Atelier gratuit et matériel fourni par l’organisme. Les enfants devront être accompagnés d’un parent. Inscription requise au 450 464-4481 ou [email protected]

La Corne d’abondance offre deux soirs d’atelier de décoration de gâteaux à thématique d’Halloween, les 26 et 27 octobre. Pour connaître les coûts et réserver votre place, veuillez communiquer avec l’organisme au 450 447-4414 ou [email protected]

De son côté, le Centre Amitié Jeunesse propose une journée d’activités avec la thématique Disney horreur, le 29 octobre. Pour en savoir plus et réserver votre place, il suffit d’entrer en contact avec la Maison des Jeunes au 450 658-6810 ou [email protected]

Le club de gymnastique Gymbly invite les plus courageux à découvrir sa maison hantée, le 31 octobre, entre 11 h et 15 h. Des coûts de 5 $ pour les moins de 12 ans et de 10 $ pour les personnes de 13 ans et plus seront demandés à la porte.