Plongez dans le jeu de rôle Donjons et Dragons au Pôle culturel de Chambly

La Ville de Chambly invite la population intéressée à se familiariser avec le populaire jeu de rôle Donjons et Dragons à participer à deux ateliers d’introduction en novembre au Pôle culturel de Chambly (1625, boul. De Périgny).

Les ateliers seront animés par le maître de donjon du Joker Pub Ludique. Le premier groupe, composé de personnes de 16 ans et plus, se réunira les mardis 9 et 16 novembre, de 18 h 30 à 20 h 30, tandis que le deuxième groupe, constitué de personnes âgées de 12 à 15 ans, se rencontrera les jeudis 18 et 25 novembre, de 18 h 30 à 20 h 30. Les participants devront être présents aux deux soirées d’activités.

Aucune connaissance du jeu n’est requise. L’inscription est obligatoire et gratuite sur présentation d’une carte Accès ou bibliothèque valide. Il est possible de s’inscrire directement au comptoir de la bibliothèque, selon les heures d’ouverture ou par téléphone au 450 658-2711. Faites vite, les places sont limitées à cinq personnes par groupe.