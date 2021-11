Ouverture Biennale du dessin 2021 au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire

C’est dimanche le 31 octobre dernier qu’avait lieu le vernissage de la 8e biennale du dessin, présentée jusqu’au 2 janvier 2022, au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. En lien avec le thème Résilience, les huit propositions des artistes sélectionnés par le comité, parmi plus de 80 dossiers soumis, ont été présenté aux invités lors de l’ouverture de l’exposition.

En présence d’une centaine d’invités les œuvres de :Robert Chayer, Giuseppe DiLeo, Sébastien Gaudette, Jenie Gospodinova, Geneviève Lebel, Frank Mulvey, Christian Parent et Thierry St-Laurent ont suscité une vive admiration.

Un accrochage soigné, où chacun des artistes occupe un espace déterminé, permet au visiteur d’apprécier le travail des artistes, comme huit histoires de résilience, et d’y trouver un écho avec ses propres expériences. La variété des techniques et des supports utilisés invite l’observateur à apprécier l’univers des artistes, qui utilisent leurs talents pour nous transmettre des messages forts et positifs.

Cette exposition montre que le dessin est, au moyen d’un trait, la reproduction sur une surface de la forme des objets ou des personnages. Le visiteur y appréciera l’étude des masses obscures et des masses éclairées résultant des modifications produites par la lumière. En fait le dessin est une écriture, et réciproquement l’écriture un dessin.

Un catalogue-souvenir accompagne l’exposition.

La visite guidée du mercredi culturel portera sur la Biennale du dessin pour les curieux qui désirent en connaître davantage sur les diverses démarches artistiques.