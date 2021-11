Québec accorde une aide de 80 500 $ à TVR9 

Le député de Borduas, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Simon Jolin-Barrette annonce, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, qu’une aide financière de 80 500 $ est accordée à la télévision communautaire de la Vallée-du Richelieu, TVR9, pour l’achat d’équipements spécialisés servant à la captation d’événements.

Allouée dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel annoncé en juin 2020, cette somme permettra à la télévision communautaire de la Vallée-du-Richelieu d’acquérir et d’installer des caméras robotisées qui se contrôlent à distance. Les techniciens pourront manipuler ces caméras à partir de la régie, à l’extérieur du studio, et les tournages et enregistrements se feront ainsi dans le respect des règles de distanciation physique. Les nouveaux équipements seront également utilisés pour offrir la diffusion en direct sur le Web.

« La télévision communautaire est une source d’information de proximité qui est essentielle au développement économique, social et culturel d’une communauté. La culture est une priorité pour notre gouvernement à la grandeur du Québec, et c’est pourquoi les télévisions communautaires doivent pouvoir compter sur des outils adaptés pour en faire la promotion. Elles pourront ainsi rendre du contenu audiovisuel accessible aux citoyens et ce, dans un contexte où les règles de distanciation physique sont respectées. »

- Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Bien ancrée dans sa communauté, la télévision communautaire de la Vallée-du-Richelieu offre un service de communication qui permet une prise de parole citoyenne et qui traite des enjeux locaux. Je remercie ma collègue, ministre de la Culture et des Communications, de soutenir TVR9 dans la poursuite de sa mission. »

- Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie