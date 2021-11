Nouvelle exposition au Pôle culturel de Chambly

La Ville de Chambly est heureuse d’accueillir Menacée ou Vulnérable, de l’artiste Stéphanie Fiola, une exposition de peinture présentée au Pôle culturel de Chambly (1625, boul. De Périgny), du 11 novembre 2021 au 17 janvier 2022.

Dans le cadre de cette exposition, l’artiste souhaite braquer les projecteurs sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec et sensibiliser les visiteurs à la beauté de la biodiversité de la province et sa fragilité.

Pour ce faire, elle a choisi de peindre sur des toiles de lin pour leur aspect naturel et dans un format de 36 x 48 pouces afin d’unifier l’importance de chacune des espèces, peu importe la grosseur de l’animal. L’ensemble des éléments qui constituent les œuvres est en lien avec la nature. L’arrière-plan réalisé à partir d’une technique de gravure démontre l’interaction entre les diverses espèces.

Madame Fiola a fait plusieurs recherches et eu divers échanges avec une biologiste du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec afin de recueillir le plus d’information possible sur son sujet. « Nous ne sommes pas la seule espèce qui vit de grands bouleversements en ce moment », précise celle qui désire conscientiser la population avec son art.

Mode virtuel

Le public est invité à venir rencontrer l’artiste dans le cadre d’un vernissage qui aura lieu le jeudi 18 novembre, de 17 h à 19 h, dans le hall du Pôle culturel de Chambly.

L’exposition sera accessible au public selon les heures d’ouverture du Pôle culturel. Il est à noter qu’elle sera également accessible en mode virtuel, sous forme de galerie, sur le site ville.chambly.qc.ca/expositions.