Découvrez la programmation du temps des Fêtes de la Ville de Chambly

La Ville de Chambly présente sa programmation du temps des Fêtes. Contes de Noël, lutins du pôle Nord, ateliers de création de cartes, heure du conte spéciale, bricolage festif; féerie et magie seront au rendez-vous pour toute la famille en cette période de réjouissances.

Les festivités s’ouvriront avec un après-midi enchanteur au Pôle culturel de Chambly (1625, boul. De Périgny), qui prendra des airs de fête, le dimanche 28 novembre, entre 13 h et 16 h. Pour l’occasion, des amuseurs lutins seront de la partie afin d’amuser les visiteurs.

Au programme : les enfants pourront participer à des ateliers de création de cartes de Noël en estampe ou en origami; l’artiste Stéphanie Fiola, dont l’exposition Menacée ou Vulnérable sera à l’affiche, créera une toile en direct et remettra des dessins à colorier d’animaux du temps des Fêtes; les amateurs de jeux de société seront ravis de découvrir les jeux de l’année dans une activité spéciale animée par le Joker Pub Ludique à la bibliothèque (dès 13 h 30); et les familles auront la chance d’assister à l’une des deux représentations du conte Le musée de Poche des lutins à 13 h 30 ou à 15 h 30.

Spectacle Le musée de Poche des lutins

Il met en vedette une collection d’objets ayant appartenu à des membres lutins du temple de la renommée du pôle Nord. À travers ces différents objets, nous apprendrons toutes sortes d’histoires de lutins d’exception ainsi que leurs bêtises les plus mémorables. L’inscription est requise et gratuite pour ce spectacle via le site Internet de la municipalité. Veuillez noter que le passeport vaccinal et une preuve d’identité seront demandés pour participer à cette activité. L’âge recommandé est de 5 à 12 ans.

Le conte se poursuivra en cinq capsules vidéo tout au long de décembre sur le site Internet de la municipalité. Ces activités sont réalisées grâce à l’entente de développement culturel conclue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Chambly.

Décembre

Tout au long du mois, trois lutins coquins élueront domicile dans la bibliothèque. Saurez-vous trouver leur cachette et découvrir leurs mauvais coups ?

Venez aussi prendre la pose à l’esplanade du Pôle culturel de Chambly avec son photobooth d’une famille de lutins.

Samedi 4 décembre

Les festivités se poursuivront avec une heure du conte de Noël, le samedi 4 décembre, à 10 h 30 et en reprise à 11 h 30, au Pôle culturel de Chambly. L’animatrice Malicia racontera l’histoire Le Renard et le lutin, d’Astrid Lindgren et Eva Eriksson. Pour les enfants de trois ans et plus.

L’inscription est obligatoire et gratuite sur présentation d’une carte Accès ou bibliothèque valide. Il est possible de s’inscrire directement au comptoir de la bibliothèque, selon les heures d’ouverture ou par téléphone au 450 658-2711. Pour plus d’information, communiquez avec la bibliothèque.

Samedi 11 décembre

Ciseaux, colle, crayons, brillants; les enfants sont invités à laisser aller leur imagination dans le cadre de l’activité de bricolage festif avec Malicia, le samedi 11 décembre, à 10 h 30 ou à 13 h, au Pôle culturel de Chambly. Pour les enfants de cinq ans et plus.

L’inscription est obligatoire et gratuite sur présentation d’une carte Accès ou bibliothèque valide. Il est possible de s’inscrire directement au comptoir de la bibliothèque, selon les heures d’ouverture ou par téléphone au 450 658-2711. Pour plus d’information, communiquez avec la bibliothèque.

Samedis 11 et 18 décembre

Les lutins attendront impatiemment les enfants afin de les aider à déposer leur liste de souhaits pour le père Noël dans leur géante boîte aux lettres rouge. Direction, le pôle Nord ! Venez les rencontrer en famille à la place de la Seigneurie dans le Vieux-Chambly, entre 12 h et 16 h. Pour l’occasion, une ambiance festive sera de mise avec des décorations, de la musique de Noël, du café et du chocolat chaud pour les petits et grands visiteurs. Cette activité gratuite est accessible sans inscription. Afin de respecter les consignes sanitaires, un maximum de 50 personnes pourra être présent au même moment sur le site, sans quoi le passeport vaccinal sera demandé.

Tous les détails liés à la programmation sont accessibles sur le site ville.chambly.qc.ca/programmation.