Un concert de Noël sous les Chandelles à Chambly

La population est invitée à assister à un concert de Noël pour venir y entendre un grand medley des plus beaux airs de Noël, des Ave Maria, des orchestre du Ballet « Casse-Noisette », l'Alléluia de Handel, le Minuit Chrétien, l'Enfant au tambour, Greensleeves, Plus près de toi mon Dieu, une pièce surprise et le concerto pour la nuit de Noël d’Arcangelo Corelli.

Cette soirée aura lieu le mercredi 22 décembre à 20h en l’église Très saint cœur de Marie, 2390, ave Bourgogne à Chambly. Le prix de l'admission et les réservations se font sur le site : concertchandelle.com. Le tout aura lieu dans une Église uniquement illuminée de chandelles, pour ajouter un effet féerique à la soirée.