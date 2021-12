L'événement les Lutins Express est reporté au dimanche 12 décembre

La Ville de Chambly informe la population qu’en raison de la pluie, l’événement du samedi 11 décembre est reporté au dimanche 12 décembre, de 12 h à 16 h.

Les lutins attendront impatiemment les enfants à la place de la Seigneurie dans le Vieux-Chambly afin de les aider à déposer leur liste de souhaits pour le père Noël dans leur géante boîte aux lettres rouge. Direction, le pôle Nord, venez les rencontrer en famille.

Pour l’occasion, une ambiance festive sera de mise avec des décorations, de la musique de Noël, du café et du chocolat chaud pour les petits et grands visiteurs. Participez à une activité de décoration de biscuits en collaboration avec l’organisme la Corne d’abondance ou à un atelier de confection d’ornements pour sapin de Noël avec l’atelier Heure du coucou.

De plus, il sera possible de prendre une photo souvenir en famille et de se la faire remettre par la photographe. Les activités sont gratuites et accessibles sans inscription. Afin de respecter les consignes sanitaires, un maximum de 50 personnes pourra être présent au même moment sur le site, sans quoi le passeport vaccinal sera demandé.