Exposition Ombre et lumière au Pôle culturel de Chambly

La Ville de Chambly est heureuse d’accueillir Ombre et lumière, de l’artiste Susan St-Laurent, une exposition d’estampes numériques présentée au Pôle culturel de Chambly (1625, boul. De Périgny), jusqu'au 27 mars 2022.

Munie de sa caméra, son ordinateur, sa tablette numérique et ses outils pour la peinture à l’acrylique, l’artiste crée des œuvres uniques, dont onze seront exposées à Chambly. Composition, couleurs, formes et différentes techniques se côtoient et se complémentent dans le cadre de sa démarche artistique singulière.

La série d’estampes numériques de l’exposition Ombre et lumière a été créée avec ce que madame St-Laurent qualifie comme des « échevelures », soit des lanières de tissus peintes, dont les photographies ont été fusionnées par des techniques d’imagerie numérique.

Les visiteurs remarqueront que plusieurs des œuvres présentées ont la caractéristique d’être lumineuses. Il s’agit d’un design exclusif, dont le mérite a été récompensé par une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec. Rendez-vous en soirée à l’exposition pour mieux profiter du phénomène.

L’exposition sera accessible au public selon les heures d’ouverture du Pôle culturel. Il est à noter qu’elle sera également disponible en mode virtuel, sous forme de galerie, sur le site ville.chambly.qc.ca/expositions.