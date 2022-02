La Ville de Chambly dévoile sa programmation La relâche en fête, qui fera le bonheur des enfants de 5 à 13 ans durant leur semaine de congé. Les inscriptions pour les différentes activités proposées débuteront en ligne dès le lundi 21 février à 8 h 30.

Du lundi 28 février au samedi 5 mars, à Chambly, il y en aura pour tous les goûts . Bataille de nerf, ateliers de création de savons et de sculpture de glace, cinémas et spectacles familiaux, heure du conte, jeux de société et d’évasion; la municipalité a concocté une programmation des plus variées pour les vacanciers.

C’est sans compter tous les sites d’activités extérieurs disponibles à travers la ville. Veuillez toutefois visiter le site Internet ville.chambly.qc.ca pour connaître leurs conditions avant de vous y aventurer.

Inscription

Tous les détails des activités, dont les coûts et les modalités d’inscriptions, sont accessibles sur le site Internet ville.chambly.qc.ca/ programmation.

Les activités sont réservées aux citoyens de Chambly (carte Accès obligatoire) et le nombre de places est limité.