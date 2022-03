Les organismes souhaitant organiser des festivités officielles de la Fête nationale invités à soumettre un projet

Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) invite les organismes admissibles qui souhaitent organiser des festivités officielles dans le cadre de l’édition 2022 de la Fête nationale du Québec à soumettre un projet par le biais du Programme d’assistance financière aux célébrations locales (PAF).

En partenariat avec le gouvernement du Québec et administré par le MNQ, le PAF vise à promouvoir l’organisation de célébrations qui suscitent la participation et la fierté de toutes les Québécoises et tous les Québécois. « Depuis 2 ans, nos vies ont été chamboulées et c’est le cœur rempli d’espoir que nous lançons le PAF 2022 dans sa forme régulière. Bien que la pandémie ne soit pas complètement derrière nous, nous avons la conviction que nous pourrons célébrer notre Fête nationale aux quatre coins du Québec cette année. La Fête, c’est un rassemblement unique à l’image des communautés, des familles, des Québécoises et Québécois et sans contredit, un rendez-vous traditionnel de fierté incontournable.» a déclaré Thérèse David, présidente du Mouvement national des Québécoises et Québécois.

Les organismes ou municipalités qui désirent se prévaloir de ce programme ont jusqu’au 8 avril 2022 pour présenter une demande. Les organismes ou municipalités intéressés à déposer un projet peuvent s’informer auprès de Nathalie Laberge ([email protected]) ou encore se rendre sur fetenationale.quebec pour accéder au formulaire.