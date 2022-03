La bibliothèque de Chambly dévoile sa programmation d’avril

La Ville de Chambly est d’accueillira Tout repenser de l’artiste Marie-Chloé Duval, une exposition de peinture présentée au Pôle culturel de Chambly (1625, boul. De Périgny), du 31 mars au 12 juin 2022. L’artiste exposera des œuvres qui découlent d’un processus de création exprimant des rencontres entre des éléments opposés. Le noir et le blanc, l’abstrait et le figuratif, le mouvement et la rigidité, ainsi que des éléments plus sombres de la réalité humaine et leur transformation vers le lumineux.