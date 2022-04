Une présentation sur les femmes d'Affaires en Nouvelle-France

La Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire invite les enfants à participer à la Chasse aux cocos plumés le vendredi 15 et samedi 16 avril prochain. Cette Chasse aux cocos qui en est à sa 10e édition, vient célébrer le retour du printemps et est conçue pour les familles afin de favoriser l'activités en plein air dans un cadre sécuritaire puisque les départs se font à intervalle de 5 minutes. Bien plus qu’une course à la recherche de gâteries chocolatées, la Chasse aux cocos plumés de La Maison amérindienne propose un parcours éducatif et ludique en nature au cœur même du Parc de l’Érablière ancestrale, un parc de conservation qui un milieu naturel protégé. Sur les sentiers, les jeunes devront repérer des indices laissés par Wapocw le lièvre, répondre à des questions sur les Premières Nations, participer à des jeux et ils rencontreront même de curieux personnages. Cet événement chocolaté incontournable est aussi l’occasion de créer en famille, des souvenirs mémorables.