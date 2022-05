Rencontre musicale Atikamekw à la Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire

C’est le samedi 14 mai prochain à 20 h que La Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire accueillera de nouveau l’auteur-compositeur-interprète de la Première Nation Atikamekw, Sakay Ottawa dans le cadre de l’édition 2022 de sa série de spectacles « Découverte autochtone ».

Natif de Manawan, dans la région de Lanaudière, Sakay Ottawa (prononcer Sagui) compose ses premières chansons dès l’adolescence. Auteur, compositeur et interprète musical autochtone depuis plus de 20 ans, sa musique folk-rock en langue atikamekw et québécoise nous plongent dans un monde d’humanité et de spiritualité où la nature, les hommes et les traditions ne font qu’un. Habité de deux grandes passions dans la vie qu’il gère avec brio dans son quotidien : l’éducation et la musique, Sakay Ottawa est directeur de l’école secondaire de Manawan et il s’implique activement dans sa communauté, surtout auprès des jeunes en leur donnant l’espoir et la fierté tant recherchés.

Depuis plusieurs années, l’artiste a entamé une nouvelle étape artistique où les valeurs humaines sont la voie à suivre pour rapprocher les peuples. Ottawa célèbre en chanson la vie contemporaine tout en préservant la culture de sa Nation. Pour lui, la musique est une façon de faire connaître la culture Atikamekw et de créer des liens mais c’est aussi, d’abord et avant tout, pour avoir du plaisir.

Le spectacle de Sakay Ottawa est présenté le samedi 14 mai à 20 h à La Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire. Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 28,75 $. Le nombre de places étant limité, il est important de réserver au 450 464-2500 ou à [email protected]