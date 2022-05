Nouveau film des Aventuriers Voyageurs au Cinéma Beloeil

Un film de voyage sur la Bretagne et la Normandie prend l’affiche dans une cinquantaine de cinémas à travers le Québec. Dans la région, vous aurez la chance de le voir sur grand écran au Cinéma Beloeil le dimanche 15 mai à 13h et le jeudi 19 mai à 19h.

Régions côtières emblématiques, la Bretagne et la Normandie fascinent. D’origine normande, mais résidant du Québec, Manuel retourne dans sa terre natale pour vous dévoiler les plus beaux secrets et les lieux insoupçonnés de ces deux territoires envoûtants.

Ce film vous émerveillera tant par de grandioses sites comme le mont Saint-Michel que par la gastronomie locale. Le riche passé de cette région vous transportera à travers les époques, des rois de France au Débarquement en passant par la Bretagne et la Normandie d’aujourd’hui. Embarquez avec lui dans ses aventures qui vous feront découvrir non seulement les beautés de cette région française mais également son passé riche en histoire.

Le voyageur/réalisateur

Originaire de Normandie, Manuel Ano s’est installé au Québec une dizaine d’années où il a développé sa renommée internationale depuis de nombreuses années dans des productions de films spécialisée en prise de vue sous-marine. Grâce à sa pratique et sa passion pour de multiples sports extrêmes, il s'est spécialisé dans la prise d'images en conditions difficiles.

Son aptitude à filmer dans des environnements uniques tels que la haute montagne, les zones arides ou encore en milieu aérien, stimule sa créativité et enrichit ses nombreuses productions filmées à travers le monde. Cette fois, c’est avec joie qu’il tranpose ses aptitudes de réalisateur dans son premier film qu’il produit pour Les Aventuriers Voyageurs.