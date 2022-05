Le spectacle Symphonies au féminin bientôt dans la région

Après avoir réussi le pari de mener ses auditeurs sur les chemins de la modernité musicale avec Il faut absolument être moderne, concert ayant eu lieu le mardi 19 avril dernier à l’Église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion, Galileo est fier de présenter Symphonies au féminin, un spectacle entièrement consacré à des compositrices de l’époque romantique, le vendredi 3 juin prochain, 19h30, à l’Église de la Nativité de La Prairie.

Symphonies au féminin propose l’interprétation de symphonies de Louise Farrenc (France/1804-1875 - Symphonie n°3 en sol mineur, op. 36) et Alice Mary Smith (Angleterre/1838-1884 – Symphonie en la mineur — jamais jouée au Québec), de même qu'au Quatuor en Mib majeur de Fanny Mendelssohn (Allemagne/1805-1847), en guise de pièce médiane.

Historiquement parlant, le catalogue d’œuvres musicales composées par des femmes se révèle congru en regard de celui des hommes. Galileo désire réparer cet état de fait en programmant un concert dont l’ensemble des pièces est issu de mains de femmes. De facture impeccable, ces morceaux méritent une bien meilleure diffusion que celle qui leur est accordée présentement, ce à quoi s’applique Galileo avec Symphonies au féminin.

L’Orchestre est sous la direction de Daniel Constantineau. Pour sa part, le Quatuor Cobalt interprète l’œuvre de chambre de Mendelssohn. Des billets virtuels ou en présentiel, au coût de 40 $ et 8 $ (adultes et étudiants en présentiel) et 15 $ (webdiffusion), tous frais et taxes compris, sont disponibles sur le site www.orchestregalileo.com.