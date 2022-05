La saison 2022 au lieu historique national du Fort-Chambly

Le lieu historique national du Fort-Chambly ouvrira ses portes pour la saison estivale le 21 mai prochain avec quelques nouveautés.

Que vous soyez à la recherche d’aventures, d’activités amusantes pour la famille, une chance d'explorer la nature et l'histoire, ou une pause du quotidien, il existe d'innombrables expériences uniques pour répondre aux besoins de chaque visiteur.

Heures d’ouverture

Du 21 mai au 19 juin et du 6 sept au 10 octobre, du mercredi au dimanche, de 10 h à 17 h Du 20 juin au 5 septembre, tous les jours, de 10 h à 17 h

Le retour des animations vedettes cet été :

- L’exposition Contrebande, l’activité dont vous êtes le héros, a été redéployée dans une salle complètement rénovée.

- Le réaménagement de deux salles d’expositions offre désormais des points de vue sur la vaste cour intérieure, le parc et la rivière. Dans ces espaces dégagés et plus lumineux, des animations thématiques seront présentées par des guides interprètes. Sans oublier les activités vedettes :

La vie du soldat

Soldats, gardez le rythme ! avec les démonstrations de tir au fusil

L’architecture du fort

Les découvertes archéologiques

Exposition d’œuvres d’art au corps de garde

En collaboration avec la ville de Chambly, les visiteurs auront la chance cet été d’admirer trois expositions de peinture au corps de garde (à 500 m du Fort). Du 21 mai au 10 octobre, trois artistes peintres y exposeront leurs œuvres, à tour de rôle, en abordant différentes perspectives, dont les changements climatiques. Pour les détails : https://ville.chambly.qc.ca/expositions/

Tarification des stationnements

À noter que dans le cadre d’un rajustement des services, les stationnements P1 et P2 du fort Chambly seront payants à partir du 20 mai 2022 au tarif de 4,25 $ / jour. Les personnes venant visiter les expositions au fort Chambly pourront se faire rembourser le prix du stationnement à l’accueil en présentant leur coupon de stationnement.