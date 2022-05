Un spectacle ce dimanche à Chambly avec les Rendez-vous Diapason

La Ville de Chambly est heureuse de lancer les Rendez-vous Diapason, une toute nouvelle série de trois spectacles musicaux et multidisciplinaires présentés au Pôle culturel de Chambly (1625, boul. De Périgny).

Lors du premier rendez-vous, vous pourrez découvrir le duo de la harpiste Valérie Milot et du violoncelliste Stéphane Tétreault, le dimanche 22 mai, à 15 h, dans l’ambiance chaleureuse de la salle Emma-Albani.

« Après les derniers mois plus difficiles, c’est maintenant le moment de se retrouver. Quoi de mieux que de sortir de la maison pour vivre une expérience dans la plus belle salle de spectacle de la région », propose madame Colette Dubois, conseillère municipale du district Charles-Michel-De Salaberry et ambassadrice des Rendez-vous Diapason.

Les spectacles ont été élaborés pour faire découvrir ou redécouvrir des propositions variées mettant en vedette les arts de la scène. Musique, poésie, littérature; il y en aura pour tous les goûts. Chaque spectacle sera aussi l’occasion d’avoir accès aux artistes et d’en apprendre plus sur leur démarche.

« La Ville est heureuse d’ajouter une nouvelle offre de spectacles à son éventail culturel déjà bien garni. Les Rendez-vous Diapason plairont à un public différent et moins sollicité habituellement », conclut madame Alexandra Labbé, mairesse de Chambly.

Ce projet est réalisé grâce à l’entente de développement culturel conclue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Chambly.

À propos du duo Valérie Milot et Stéphane Tétreault

Complices sur scène et dans la vie, les deux artistes ont tous deux été nommés tour à tour Révélation Radio-Canada et Découverte de l’année aux Prix Opus, tout comme ils ont été solistes en résidence à l’Orchestre métropolitain de Montréal. Reconnu pour avoir développé sur scène une « symbiose palpable où musicalité et virtuosité s’expriment naturellement», le duo Milot-Tétreault interprétera des pièces à la fois classiques et actuelles, de compositeurs canadiens et québécois contemporains. Des moments d’échanges avec les artistes vous permettront de rentrer au cœur de leur univers artistique.

La musique de chambre, à la fois mystérieuse et intime

Pas aussi solitaire que la musique jouée en solo, pas aussi grandiose que la musique d’orchestre, la musique de chambre, c’est d’abord la musique que l’on partage entre amis. Partage des solos, partage de l’accompagnement, et bien sûr partage du plaisir. Plaisir de la complicité où l’on met l’accent sur le collectif et où le tout l’emporte sur la somme des parties. Dès lors se posent certaines questions. Un peu comme en peinture, que décide-t-on de mettre à l’avant-plan et à l’arrière-plan ? Comme au théâtre, qui donne l’impulsion initiale ? Le corps est-il engagé dans l’expression artistique comme en danse ? Comme dans l’art culinaire, comment marier les diverses textures des instruments ?

Ce spectacle sera précédé d’une conférence. La conférence débutera à 15 h et sera d’une durée de 30 minutes.

Conférenciers :

Stéphane Aubin, pianiste accompli, compositeur, arrangeur et directeur musical, et le célèbre violoniste Antoine Bareil mettront en lumière l’univers de la musique de chambre.