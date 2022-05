Découvrez une nouvelle exposition au Corps de garde

La Ville de Chambly accueille Monter plus haut pour voir plus loin de l’artiste Manon Marchand, une exposition de peinture présentée au Corps de garde du Fort-Chambly (8, rue de Richelieu), les 21, 22 et 23 mai, les 28 et 29 mai, ainsi que les 4 et 5 juin.

La randonnée pédestre étant au cœur de sa démarche artistique, l’artiste-peintre, à coup de truelles et de pinceaux, amène son public avec elle dans ses parcours en haute altitude. Les deux pieds bien ancrés dans le Vieux-Chambly, les visiteurs, qui se transformeront en randonneurs pour l’occasion, seront invités à voyager avec madame Marchand dans des paysages inspirés des Rocheuses et des Alpes.

Avec ses différentes œuvres aux paysages montagneux et multicolores, celle que l’on surnomme « la peintre de montagnes » offre non seulement un point de vue aérien avec des airs d’immensité, mais aussi une quête vers l’accomplissement et une communion avec la nature.

Véritable passionnée des arts, madame Marchand détient à la fois un baccalauréat en arts visuels, concentration création, ainsi qu’un baccalauréat en enseignement des arts plastiques, un certificat en arts plastiques et un diplôme d’études collégiales en graphisme. Grâce à un voyage dans les Rocheuses canadiennes, elle découvre la randonnée pédestre et vit un véritable tournant dans sa carrière d’artiste. Depuis, elle a obtenu plusieurs prix et distinctions, en plus d’exposer dans plusieurs galeries.