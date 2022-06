Programmation estivale 2022 de la Ville de Chambly

La Ville de Chambly lance sa programmation estivale qui marque le retour des populaires spectacles Sur l’air de Chambly et des convoitées Fêtes de quartier, en plus de l’arrivée de plusieurs nouveautés. Cet été, les citoyens se tiendront occupés avec une centaine d’activités et de festivités variées pour toute la famille.

« Après deux étés un peu chamboulés, c’est avec enthousiasme que nous vous présentons cette programmation réfléchie sous le thème du plaisir et de la détente. Je vous invite à participer en grand nombre aux activités et à partir à l’aventure dans votre magnifique ville et ses multiples attraits », propose Alexandra Labbé, mairesse de Chambly.

Consultez le site ville.chambly.qc.ca afin de connaître tous les détails de la programmation estivale 2022. Restez à l’affût; une publication spéciale débarquera à toutes les portes de Chambly dans la semaine du 12 juin. Cette dernière vous servira de guide pour tout l’été.

Fête nationale

Vendredi 24 juin, dès 18 h

Parc des Ateliers

Les citoyens sont invités à souligner la fête des Québécois avec de l’animation familiale, un discours patriotique avec Véronica Rioux, artiste slameuse, un spectacle de musique québécoise du groupe Les Grands Hurleurs, puis un feu d’artifice sur le bassin de Chambly à 22 h. En cas de pluie, seul le feu d’artifice sera reporté au lendemain, à la même heure.

Destination Vieux-Chambly : programmation spéciale

15 au 17 juillet, 19 au 21 août

Vieux-Chambly

Soyez de la fête alors que l’avenue Bourgogne, entre le boulevard Fréchette et la rue Maurice, deviendra piétonnière. Profitez de l’animation sous les thématiques de la kermesse et de la plage ! Et restez zen avec du yoga en plein air !

Sur l’air de Chambly

Mercredis, 6 juillet au 17 août, 19 h 30

Parc des Ateliers

Attrapez votre chaise extérieure et ne manquez pas ces sept rendez-vous musicaux ! Brigitte Boisjoli, Simon Morin, Élage Diouf, France D’Amour, Les Hay Babies, Émile Bilodeau, Jérôme 50 : lumières sur des artistes de chez nous !

Nouveau ! Soirées panorama

Samedis, 9 juillet au 20 août, 19 h 30

Parc des Ateliers

De la danse à l’humour, en passant par le cirque, l’improvisation et les percussions : The Cuban Martinez Show, Circo Comedia, la LNI en 3 contre 3, Timbré, cabaret d’humour avec Maude Landry, Anne-Sarah Charbonneau, Michelle Desrochers et Thomas Croft, Studio 88 Swing et Stonda! Par Baratanga; vous êtes conviés à des spectacles aux disciplines variées qui sauront vous plaire !

Nouveau ! Activités familiales

4 juillet au 25 août

Place de la Seigneurie

Cet espace de rassemblement névralgique du Vieux-Chambly prend vie cet été ! Les lundis actifs vous proposent de bouger et d’essayer différentes activités, tandis que les Jeudis « 5 à 7 urbain » vous invitent à savourer un cocktail musical mixé par un DJ. Les Vendredis « nostalgie » vous suggèrent plutôt des performances musicales au piano public par le groupe 3 voix et 1 piano. De leur côté, les Samedis ludiques vous offrent une variété de jeux de société pour animer vos après-midis. Finalement, les Dimanches matinées familiales vous convient à des spectacles de variétés pour toute la famille.

Fêtes de quartier

Mardis 5 et 19 juillet, 2 et 16 août, 18 h 30 à 20 h 30

Dans un parc près de chez vous !

Participez à différentes activités et spectacles avec des thématiques variées (dinosaures, bulle et mousse, forêt enchantée, jeux vidéo) pour toute la famille.

Ciné-quartier

Mardis 12 et 26 juillet, 9 et 23 août, dès le coucher du soleil

Dans un parc près de chez vous !

Dès le coucher du soleil, profitez de soirées cinéma sous les étoiles avec des films familiaux comme Ron ne va plus, L’arracheuse de temps, Yakari : la grande aventure et Poly.

Centre nautique Gervais-Désourdy

Jusqu’au 13 juin, mercredi et dimanche, 10 h à 17 h

13 juin au 28 août, lundi au vendredi, 10 h à 19 h et samedi et dimanche,

10 h à 17 h

31 août au 4 septembre, mercredi au dimanche, 10 h à 17 h

Location d’embarcations

Naviguez sur le bassin de Chambly avec votre embarcation préférée : canot, pédalo, planche à pagaie, kayak et canot rabaska. Plusieurs formations ou activités sont aussi proposées.

Le Chambly I

Mercredi au dimanche : 11 h, 13 h, 14 h 30 et 16 h

Profitez d’une balade nautique d’une durée d’une heure sur le bassin de Chambly, à bord du bateau Le Chambly I. Gratuit pour les enfants de 2 ans et moins et les aînés résidants (60 ans et plus, avec carte Accès). Information sur les tarifs et réservation au 450 658-6436.

Activités culturelles

Piano public

Sous la gloriette de la place de la Seigneurie

Petits et grands sont invités à offrir au public des performances musicales, qui animeront le cœur du Vieux-Chambly tout au long de l’été. Le piano sera accessible à tous jusqu’au mois d’octobre, selon un horaire variable et en dehors des activités prévues à la place de la Seigneurie.

Vélos musicaux

Sur l’esplanade du Pôle culturel de Chambly

Créez des mélodies populaires en pédalant sur nos bolides tout l’été. Un incontournable pour les amateurs de musique qui souhaitent se délier les jambes !

Bercer le temps

5 et 7 juillet, 15 h à 20 h, 9 et 10 juillet, 11 h à 16 h

Sur l’esplanade du Pôle culturel de Chambly

Douce immersion dans l’univers des berceuses, cette installation participative invite au voyage à bord d’une chaise berçante. Prêtez l’oreille à ses murmures et laissez-vous emporter par les échos de l’enfance à travers des chants d’ici et d’ailleurs. Le studio d’enregistrement mobile aménagé dans un vieux Westfalia ouvre sa porte à celles et ceux qui souhaitent laisser une trace à leur tour.

Exposition Un présent du passé par Jaime Lopez

16 juin au 28 août

Pôle culturel de Chambly

De venelles en horizons bleutés, découvrez l’architecture de la cité qui s’inscrit dans un geste à main levée, où la beauté de l’imperfection fait partie du voyage.

Exposition Les changements climatiques : Entre abstraction et matérialité

par Kevin Nichka-Boire

13-14, 20-21, 27 et 28 août, 13 h à 17 h

Corps de garde du Fort-Chambly

Immergez-vous dans le langage abstrait des œuvres et les paroles lyriques de la poésie, sous le thème des changements climatiques.

Exposition Focus sur notre biodiversité par le Club de photographie l’Iris de Chambly

20 juin au 23 septembre

Parcs des Ateliers, de Fréhel et des Patriotes, sentier polyvalent entre les boulevards Fréchette et Franquet.

Contemplez une quarantaine d’œuvres originales dans une galerie extérieure sur quatre sites enchanteurs.

Illustrations en vitrine

Découvrez la fresque de l’artiste Josée Masse dans les fenêtres de l’édifice Joseph-Ostiguy au cœur du Vieux-Chambly ou la vision poétique de la Halte de repos sous les pinceaux de Marc Tellier !

La forêt enchantée

Parcs Sainte-Marie, Duvernay et De Beaulac

Une installation en arts visuels éclatante et féerique dans certains parcs près de chez vous.

Activités patrimoniales

Parcours audio Chambly, une histoire à raconter

Téléchargez gratuitement le parcours géolocalisé sur le site baladodecouverte.com ou sur l’application mobile pour découvrir Chambly par le biais d’anecdotes historiques. À pied ou à vélo, plongez dans le passé comme si vous y étiez !

Circuit patrimonial

Dépliant en main, parcourez notre circuit piétonnier et nos aires d’interprétation thématiques pour y découvrir Chambly par ses personnages historiques, ses événements marquants et ses bâtiments patrimoniaux.

Jeu-questionnaire À la conquête de Chambly

Installez-vous dans le confort de votre foyer et testez vos connaissances sur le patrimoine de Chambly.

Activités à la bibliothèque municipale

Prêt d’articles saisonniers

Pour vous amuser à l’extérieur, la bibliothèque vous propose le prêt d’articles saisonniers, tels que cerfs-volants, ensembles de badminton avec filet, ainsi que jeu de croquet. Emprunt d’une période de 3 semaines. Carte Accès demandée. Un ensemble par famille.

Club de lecture TD

Dès le 25 juin

Inscrivez vos petits lecteurs de 12 ans et moins à l’édition 2022 du Club de lecture TD avec comme thématique « Mythique et légendaire » ! Présentez-vous à la bibliothèque pour recevoir le matériel de départ, dont un carnet de lecture ainsi que des autocollants.

Trousse d’observation d’oiseaux pour les enfants

Venez emprunter, pour une période de 3 semaines, une trousse afin de découvrir les oiseaux de votre quartier. Elle contient des jumelles, un guide d’identification et un carnet d’observation. Carte Accès demandée.

Trousse d’observation d’étoiles

Profitez de votre été pour découvrir l’astronomie, à l’aide d’une trousse comprenant un télescope, une carte du ciel, un cherche-étoile et une lampe de poche. Emprunt d’une période de 3 semaines. Carte Accès demandée.

Sortie en trottinette

Découvrez l’ambiance estivale du Vieux-Chambly avec une trottinette sportive ! Disponible en location au Bureau d’accueil touristique de Chambly.

Bureau d’accueil touristique de Chambly (BATC)

1577, avenue Bourgogne

Vous êtes de passage à Chambly ? Faites un arrêt au lieu d’accueil pour les visiteurs et les citoyens qui souhaitent obtenir de l’information sur les activités récréotouristiques, culturelles, sportives et de plein air offertes à Chambly.