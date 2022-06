La Ville de Chambly relance la démarche liée au PPU centre-ville patrimonial et récréotouristique

La Ville de Chambly relance la démarche liée à l’élaboration d’un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur centre-ville, en collaboration avec la firme L’Atelier Urbain, afin de planifier et développer ce secteur, en conformité avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Elle procédera également à une assemblée publique de consultation sur le sujet.

Cette démarche, initialement amorcée en 2021, avait déjà permis de franchir plusieurs étapes qui seront maintenues, notamment la rédaction du contexte et le diagnostic. Elle tiendra également compte des différentes rencontres et ateliers effectués avec différents groupes, comités, tables consultatives municipales et services municipaux, de même que l’ensemble des commentaires recueillis à ces occasions. Qui plus est, la consultation publique écrite qui avait été effectuée contribue également à nourrir et à orienter la révision du document, qui est maintenant soumis à la population.

Assemblée publique de consultation

Les citoyens sont invités à participer à une séance d’information suivie d’une assemblée publique de consultation le mardi 28 juin, 19 h, au Centre des aînés de Chambly. Ils sont appelés à prendre connaissance des documents au préalable, accessibles sur la plateforme Espace Chambly, afin de bien se préparer à la rencontre. Sur place, ils auront l’occasion de poser des questions, d’émettre des opinions et des commentaires.

À la suite de cette rencontre citoyenne, la Ville rédigera un compte-rendu de cette assemblée publique; révisera les concepts et les orientations en conséquence. L’ensemble des questions et commentaires émis sera transmis aux membres du conseil municipal. Ceux-ci détermineront les éléments à retenir, en vue du dépôt final du PPU secteur centre-ville et son adoption, lors de l’assemblée du conseil prévue le mardi 23 août, selon les normes prévues par la loi.

Les citoyens peuvent consulter le projet et les documents qui s’y rattachent sur la plateforme Espace Chambly.

Rappelons qu’un programme particulier d’urbanisme est une composante du plan d’urbanisme, encadré par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, permettant d’apporter plus de précisions quant à la planification de certains secteurs, qui suscitent une attention particulière de la part du conseil municipal.