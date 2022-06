À la découverte de trésors d’architecture au Pôle culturel de Chambly

La Ville de Chambly présente Un présent du passé, une exposition d’œuvres de l’artiste Jaïmé Lopez présentée au Pôle culturel de Chambly (1625, boul. De Périgny), du 16 juin au 28 août.

Sous sa main, l’artiste se plait à faire naître ou renaître des bâtiments avec toutes leur complexité architecturale, leurs aspérités et leur caractère propre qui marque une époque. Ses créations à l’encre de Chine et à l’aquarelle témoignent du regard émerveillé qu’il pose sur la ville qui l’entoure, capturant des moments immobiles et mettant en valeur des angles de vues dérobés au monde qui bouge.

Originaire de la Colombie, Jaïmé Lopez habite Chambly depuis 2010. Diplômé en architecture de l’Université de La Salle en Colombie, il œuvre dans ce domaine depuis une vingtaine d’années. Monsieur Lopez s’est au fil du temps distingué comme concepteur de projets à caractère culturel, commercial et résidentiel, dont plusieurs se sont mérité des prix et des mentions.

Sensible au monde

À travers les dessins, esquisses et perspectives qu’il a réalisés pour son travail, l’artiste a développé une sensibilité par rapport à sa façon de voir le monde. Maniant le crayon depuis son plus jeune âge, c’est toutefois vers l’aquarelle qu’il s’est tourné comme moyen d’expression, d’abord pour illustrer les facettes de sa ville natale, Bogota, puis pour capturer l’incroyable richesse du patrimoine montréalais et, enfin, de celui de Chambly.

Ce médium s’est imposé naturellement alors que la nudité des mélanges transparents véhiculés par l’eau permet de faire apparaître des textures différentes. L'aquarelle est, dit-il, la continuité de sa personnalité : à la fois révélatrice, vive et intense, mais aussi douce, spontanée, émotionnelle et parfois imprévisible.

Vernissage

Le public est invité à venir rencontrer l’artiste dans le cadre d’un vernissage qui aura lieu le jeudi 16 juin, de 17 h à 19 h, dans le hall du Pôle culturel de Chambly.

L’exposition sera accessible au public durant les heures d’ouverture du Pôle culturel de Chambly. Celle-ci sera également disponible en mode virtuel, sous forme de galerie, sur le site ville.chambly.qc.ca/expositions.