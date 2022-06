La Fête nationale à Richelieu, au parc Florence-Viens 

La Ville de Richelieu invite ses citoyens ainsi que la population de la région à souligner notre fierté nationale en compagnie des Frères Lemay (musique traditionnelle) et des chansonniers du 2 Pierrot, avec Jici Lauzon et Michael Rancourt à l’animation. Sans surprise, on peut s’attendre à un concert des plus festifs, à des feux d’artifice et à notre traditionnel feu de joie! Plusieurs autres activités et de nombreuses animations sont aussi à prévoir.

La Fête nationale à Richelieu, ce sont plus de 3000 personnes de tout âge et provenant de partout dans la région qui se réunissent au parc Florence-Viens, dès 18h, pour la plus grosse fête de l’été. Cette année, profitez aussi de l'occasion pour goûter notre toute nouvelle bière officielle de la Fête nationale à Richelieu, concoctée avec une grosse dose de fierté par nos compatriotes de la brasserie artisanale Bedondaine & Bedons Ronds.

Des activités pour toute la famille

Dès 18h, toute la famille pourra également profiter d’animations, des nombreux jeux gonflables et de nos jeux de société géants. Maquillage et ballons seront aussi offerts à tous.

Un événement de cette importance ne peut être réalisé sans l’apport de partenaires exceptionnels. Nous tenons à remercier la brasserie artisanale Bedondaine & Bedons Ronds, BMR Ostiguy et Frères ainsi que la Caisse Desjardins de Rouville. La Ville de Richelieu poursuit ses activités afin de créer un milieu dynamique et stimulant pour toute la communauté.