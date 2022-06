Le secteur du Vieux-Chambly prendra à nouveau des airs de vacances cet été, avec le retour de la campagne Destination Vieux-Chambly. Que ce soit pour se délecter de la gastronomie locale sur une table à pique-nique colorée, se détendre en amoureux sur une chaise longue double, s’amuser en famille grâce aux jeux géants, se balancer entre amis, se rafraîchir sous le brumisateur, profiter des récoltes du jardin comestible ou même poursuivre le télétravail à la zone WiFi aménagée derrière l’édifice Joseph-Ostiguy, on y trouvera de tout, cet été, dans le Vieux-Chambly.

Afin d’égayer l’espace public, la Ville a une fois de plus fait appel à la créativité d’artistes. Ainsi, le talent de Lucie Diotte et Jean-Sébastien Ouellet a transformé de simples blocs de béton en véritables œuvres d’art. De son côté, Stéphanie Fiola a joint l’utile à l’agréable en proposant une série de dessins ludiques que l’on pourra découvrir au fil des promenades.

Fin de semaine festive

Nouveauté cette année, l’avenue Bourgogne sera fermée aux automobilistes à deux reprises durant l’été pour faire place à la célébration. La première fin de semaine, sur le thème de la kermesse, aura lieu du 15 au 17 juillet. Amuseurs public, échassiers, diseuse de bonne aventure, sculpteur de ballons, acrobates, jongleurs et cyclistes de grand bi vous en mettront plein la vue dans une ambiance inspirée des fêtes foraines.

Profitez de votre passage pour tester votre adresse grâce à la quinzaine de jeux animés par des bonimenteurs en costume d’époque. Venez visiter nos commerçants au petit marché ou faites ressortir vos aptitudes artistiques grâce à la fresque collective imaginée par l’artiste Julian Palma et son équipe. Pour relaxer, rendez-vous à l’espace détente !

Samedi, on pourra également s’émerveiller devant les prouesses de trois athlètes professionnels de BMX. Ces spécialistes de l’extrême offriront trois prestations de 30 minutes, à 12 h 30, 14 h 30 et 16 h 30. Dimanche, le spectacle Rosette la mouffette se cherche un ami amusera petits et grands, dès 11 h. Ces activités s’ajoutent à celles déjà prévues dans la programmation estivale.

Cette grande fête se déploiera le vendredi, de 17 h à 20 h, le samedi de 12 h à 18 h et le dimanche, de 11 h à 16 h. Une deuxième fin de semaine, sur le thème de la plage, est prévue du 19 au 20 août.

Créée durant la pandémie afin de relancer le centre-ville et offrir aux citoyens une destination de vacances à faible coût par le biais d’espaces divertissants et de détente, cette initiative de la Ville de Chambly vise à dynamiser le secteur durant la saison estivale et à soutenir les commerçants locaux. Pour plus de détails, consultez le site ville.chambly.qc.ca.