Quatre lieux pour découvrir une nouvelle exposition du Club de photographie l’Iris de Chambly

La Ville de Chambly invite la population à découvrir Focus sur notre biodiversité, une nouvelle exposition du Club de photographie l’Iris de Chambly (CPIC), en partenariat avec la municipalité, présentée sur quatre sites, du 20 juin au 23 septembre.

Pour une première fois et pour le bonheur des nombreux passants, l’exposition s’installe aux parcs des Ateliers, de Fréhel et des Patriotes et au sentier polyvalent (entre les boulevards Franquet et Fréchette). Animaux, insectes, fleurs, forêts, et bien plus encore; il est possible d’admirer une quarantaine d’œuvres sur votre parcours qui vous amènera aux quatre coins de la ville.

Autre nouveauté : la dixième exposition conçue et réalisée par les membres du CPIC est installée sur des structures permanentes qui seront réutilisées tout au courant de l’année.

« Chaque été, c’est un plaisir renouvelé d’accueillir cette exposition. Encore plus cette année puisque la population aura l’occasion de parcourir notre belle ville pour découvrir les magnifiques œuvres Je vous invite à le faire en grand nombre, à pied ou à vélo », a indiqué madame Alexandra Labbé, mairesse de Chambly.

À propos du Club de photographie l’Iris de Chambly

Composé d’une cinquantaine de membres, le club de photographie l'Iris de Chambly a pour mission d’offrir aux personnes qui s'intéressent à la photographie, une occasion d’apprendre et de partager leurs compétences photographiques. Pour plus d’information, visitez leur site Internet : irisdechambly.com.