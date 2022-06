Le projet lettres attachées prendra son envol dans les bibliothèques du Québec

La Fédération québécoise des municipalités (FQM), en partenariat avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), a dévoilé la création du projet Lettres attachées, un programme unique d’ateliers de création visant à promouvoir et à mettre en valeur la langue française dans les bibliothèques des 17 régions du Québec participantes.

Louis Lemieux, adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications (volet communications), au nom du ministre de la Justice et ministre de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, a annoncé l’octroi d’une subvention de 900 000 $ à la FQM pour ce projet visant à valoriser la langue française et la littérature québécoise.

Au cours des trois prochaines années, Nicolas Ouellet agira comme ambassadeur du projet. Dans les ateliers qu’il animera, les personnes participantes — jeunes, familles, personnes issues de l’immigration, etc. — auront la chance de rencontrer des auteurs et autrices d’œuvres variées, prendront leur crayon ou leur clavier pour s’initier à la création, et participeront ainsi au rayonnement de la culture québécoise et du français, une langue riche et inspirante.

Les invités de Nicolas seront des romanciers, des auteurs-compositeurs-interprètes, des slammeurs, des humoristes, des dramaturges, des poètes ou des scénaristes. Les personnalités qui participeront aux ateliers interactifs proposent des univers bien différents, mais ont toutes un point commun : leur attachement à la langue française !

La FQM et BAnQ joignent leurs forces dans ce projet afin de permettre aux participants et aux participantes de laisser libre cours à leur créativité, et ce, partout au Québec.

UNE DIFFUSION PANQUÉBÉCOISE… ET UN CONCOURS !

Fort de son affection pour la culture et ses artisans, l’ambassadeur de Lettres attachées, Nicolas Ouellet, animateur radio et télé, interviewera d’abord les artistes devant public au sujet de leur démarche créatrice.

Toutes les entrevues seront diffusées en direct dans les bibliothèques municipales participantes et enregistrées pour diffusion ultérieure sur les différentes plateformes du projet Lettres attachées.

Par la suite, dans un atelier d’écriture d’une durée d’environ une heure et demie, les participants et les participantes sur place réaliseront différents exercices reliés à la démarche créatrice de l’artiste invité. Les jeunes qui participent à l’atelier pourront ensuite partager leur création en ligne pour courir la chance de gagner une bourse d’études.

« Ce projet rassembleur met à profit le vaste réseau des bibliothèques municipales qui jouent un rôle de premier plan dans la démocratisation de l’accès à la littérature francophone et dans l’intégration des nouveaux arrivants à la culture et à la société québécoise. Par le biais d’ateliers les adultes et les jeunes pourront échanger sur la langue française, la littérature québécoise et les différentes thématiques abordées par les autrices et auteurs. », mentionne M. Louis Lemieux, adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications (volet communications).

« À titre de porte-parole des régions, la FQM est particulièrement fière de voir ce projet se réaliser. L’attachement envers notre langue, avec toutes les singularités qui la composent d’une région à l’autre, et envers nos municipalités prend vie sous un autre angle grâce à ce projet que l’on voulait rendre accessible à tous, partout en région, par l’entremise de nos bibliothèques. », commente M. Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog.

« Ce projet porte très bien son nom, car les lettres, tout comme nous, les partenaires, sont attachées pour atteindre un objectif commun, soit celui de nous réunir autour de la langue française que nous avons en partage. BAnQ est heureuse d’être partenaire de cette initiative inspirante de la FQM qui vise à rallier de jeunes publics autour de la littérature francophone, et ce, dans plusieurs municipalités partout au Québec. Les bibliothèques municipales sont des tiers lieux importants pour cultiver les découvertes et les apprentissages ; elles sont la maison qu’une société apprenante peut toujours considérer comme sienne. », souligne Mme Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ.

« Je me sens choyé de pouvoir contribuer au rayonnement de cette langue qui m’est si chère ! Je suis impatient de partager cet amour à travers le vecteur de la créativité et de vivre des rencontres mémorables aux quatre coins du Québec, autant avec les artistes qu’avec toutes celles et tous ceux qui vont se déplacer. Autrement dit, c’est un projet sur mesure pour moi ! », conclut M. Nicolas Ouellet, ambassadeur de Lettres attachées et animateur radio et télé.

BIBLIOTHÈQUES PARTICIPANTES

Les bibliothèques sont invitées à manifester leur intérêt pour la diffusion du premier atelier en remplissant le formulaire qui leur parviendra par courriel, par l’entremise du Réseau BIBLIO et de l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ).

Le premier atelier se déroulera à la bibliothèque de Saint-Marc-sur-Richelieu le 23 août prochain, à 14 h. Les trois autres ateliers prévus pour la première année du projet auront lieu en octobre, en janvier et aux environs de la semaine de relâche, et s’adresseront aux jeunes et à leur famille.

Pour plus d’information sur les ateliers, visitez lettresattachees.ca ou consultez la programmation de votre bibliothèque municipale.