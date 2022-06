Dévoilement du conseil d’administration de Culture Montérégie pour 2022-2023

Le 6 juin dernier, Culture Montérégie tenait sa 45e assemblée générale annuelle des membres au Centre multifonctionnel Guy-Dupré à La Prairie. Cette assemblée constitue toujours un moment phare dans l’année pour l’organisme qui regroupe et représente le milieu culturel montérégien et ses partenaires.

La directrice générale de Culture Montérégie, Nancy Bélanger, a dressé un bilan positif des actions de l'organisation au cours de la dernière année. Nous avons, entre autres, poursuivi nos résidences d'artistes virtuelles sur la plateforme Instagram, lancé l’ambitieux projet Connexion CA en faveur du bénévolat de compétences et mis en place un programme de diagnostics organisationnels pour accompagner les organismes artistiques dans la révision de leur modèle d'affaires.

Élections au conseil d’administration

L’assemblée générale permet aussi de tenir les élections des administrateurs de Culture Montérégie. Cette année, cinq postes étaient en élection : Alain Boisvert a été réélu à titre de représentant disciplinaire Cinéma, vidéo et arts médiatiques; Tina Struthers a été réélue à titre de représentante disciplinaire Métiers d’art; Christine Devey, déléguée de la Maison nationale des Patriotes, a été réélue à titre de représentante disciplinaire Muséologie; Gilles Garand a été réélu à titre de représentant disciplinaire Patrimoine et histoire et enfin Andrée Bouchard, déléguée de la MRC du Haut-Richelieu, a été réélue à titre de représentante Membres partenaires.

Les membres du conseil d’administration ont par la suite choisi les membres cooptés ainsi que celles et ceux qui constitueront le comité exécutif. Tous les membres cooptés ainsi que de l’exécutif conservent leur poste : Sylvain Massé à titre de président; Gilles Garand à titre de premier vice-président; Karine Landerman à titre de deuxième vice-présidente; Andrée Bouchard à titre de troisième vice-présidente; Louise Séguin à titre de trésorière; et enfin Linda Amyot à titre de secrétaire.