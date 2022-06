Jusqu’au 12 septembre, le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire présente l’exposition D’une montagne à l’autre, un échange artistique international initié en 2018, qui a été reporté durant la pandémie. Parrainé par l’Association France-Canada, le projet d’exposition met en valeur les propositions de six artistes, trois originaires d’Aix-en-Provence et trois hilairemontais, autour de leurs montagnes respectives, la montagne Sainte-Victoire et le mont Saint-Hilaire.

La démarche artistique des six créateurs consiste à faire interagir les univers picturaux d’Ozias Leduc (1864-1955) et de Cézanne (1839-1906), deux artistes qui auraient pu se croiser lors du voyage de Leduc en France en 1897, venant de continents différents, à cheval sur deux siècles, deux montagnes qui ont marqué leur production artistique : le mont Saint-Hilaire et la Ste-Victoire.

Le mont Saint-Hilaire était à Ozias Leduc ce que la montagne Sainte-Victoire était à Cézanne: un lieu historique, mythique et mystérieux. Intemporels, ces monts exercent depuis toujours une fascination chez les artistes.

D’Ozias Leduc, de Paul Cézanne jusqu'aux artistes d'aujourd'hui, tous ont été interpelés par la verticalité de leur montagne et par la force de la nature qui y transparait. Pour les artistes de ce collectif, le projet est une tentative réussie de dialogue, chacun à leur manière, avec l'altérité radicale que représente le surgissement de la montagne. Des démarches qui cherchent à inclure l'influence de la présence de la montagne et l'excès du réel qu'elle représente.

Chacun en quatre déclinaisons, ninon anger, Don Jacques Ciccolini et Isabelle Litschig, ont exploré la Sainte-Victoire sous différents angles tels que les quatre saisons et la composition minérale et végétale de ses flancs. Quant aux artistes hilairemontais : Réal Calder, Tania Lebedeff et André Michel, c’est par la symbolique saisonnière des premières nations, les légendes et les vues du mont Saint-Hilaire que les trois artistes célèbrent leur emblème.

Ouverture de l'exposition

En présence des artistes et des dignitaires, deux cents convives ébahis par la qualité des œuvres et de la présentation, ont participé à l’ouverture de l’exposition du dimanche 19 juin. Madame Maryline Nadeau, mairesse de St-Jean-Baptiste et préfète de la MRC de la Vallée du-Richelieu a pris la parole pour réitérer l’importance de préserver le Mont-Saint-Hilaire et sa réserve naturelle, comme le mentionne son texte dans le catalogue de l’exposition.

Ensuite, c’est M. Benjamin Boutin, directeur exécutif et collaborateur parlementaire de l’Association France-Canada, qui a fait une allocution sentie sur la richesse des échanges culturels entre les deux pays et sur la beauté de la montagne qu’il découvre durant son séjour dans la région. M. Boutin s’est réjoui que les visiteurs du MBAMSH puissent découvrir la Sainte-Victoire cet été, en attendant de pouvoir accueillir les artistes de Mont-Saint-Hilaire et leur montagne à l’été 2023.