L'Installation «Bercer le Temps» au Pôle culturel de Chambly

La Ville de Chambly acceuille encore l’installation participative Bercer le temps, sur l’esplanade du Pôle culturel de Chambly (1625, boulevard de Périgny), les 9 et 10 juillet.

Havre de paix et de poésie, Bercer le temps transforme les chansons de l’enfance en matière de dialogue interculturel et intergénérationnel. Petits et grands sont invités à faire l’expérience de cette installation douce et immersive, en se plongeant dans l’univers des berceuses.

Confortablement assis dans une chaise berçante munie de haut-parleurs intégrés, laissez-vous emporter par les murmures de chants de l’enfance d’ici et d’ailleurs, captés depuis le début du projet, en 2016. À bord du studio d’enregistrement mobile, un vieux Westfalia réaménagé, laissez une trace de votre passage en partageant vos propres souvenirs musicaux. Ce faisant, vous contribuerez à enrichir la collection de mélodies de l'œuvre.

L’installation sera en place, les 5 et 7 juillet, de 15 h à 20 h, ainsi que les 9 et 10 juillet, de 11 h à 16 h. En cas de pluie, celle-ci sera déployée à la bibliothèque municipale, située à l’intérieur du Pôle culturel.

Créer des espaces poétiques

Depuis sa création, Bercer le temps a été présentée à plus de 80 reprises, en partenariat avec une quinzaine de diffuseurs. Plus de 1200 berceuses, captées en 65 langues, ont ainsi été précieusement collectées.

Co-dirigée par la chorégraphe et plasticienne Sarah Dell’Ava et le dramaturge Ilya Krouglikov, la compagnie les Berceurs du temps imagine des espaces poétiques qui favorisent les moments de partage et d’être-ensemble. Ils aspirent à amener l’art aux citoyens de façon imprévisible et détournée.

Les codirecteurs aiment également s’entourer dans leur geste créatif de différents artistes. Bercer le temps a d’ailleurs été conçu avec l’aide de l’artiste allemand Wolfram Sander.