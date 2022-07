Les Soirées Panorama prennent leur envol à Chambly

La Ville de Chambly, en collaboration avec Parcs Canada, est heureuse de vous offrir une toute nouvelle série pluridisciplinaire, les Soirées Panorama. Du 9 juillet au 20 août, préparez-vous à être éblouis par des artistes de toutes les disciplines.

Danse, arts du cirque, humour et ambiance festive vous attendent au parc des Ateliers tous les samedis, dès 19 h 30.

16 JUILLET- Circo Comedia : entre rire et émerveillement

L’un est maître équilibriste, jongleur et magicien. L’autre est un clown burlesque, expert en patins et percussionniste de talent. Ensemble, ils forment un duo fantastique qui vous éblouira par ses acrobaties et ses tours audacieux, le tout toujours avec une bonne dose d’humour, de magie et d’excentricité.

23 JUILLET- LNI : le meilleur de l’impro

Dans un décor inspiré du hockey, six joueurs de la Ligue nationale d’improvisation (LNI) s’affronteront en formule 3 contre 3. Leur mission : vous surprendre, vous amuser et vous émouvoir afin de gagner le vote du public et la partie.

30 JUILLET- Magie en haute voltige avec Timbré

Toute la famille sera fascinée par ce spectacle unique réunissant des disciplines telles que le tissu aérien, la corde espagnole, le cerceau aérien, la jonglerie, le mât chinois et des illusions de lévitation, disparition ou d’évasion.

6 AOÛT- Place à la relève en humour

Préparez-vous à avoir mal aux joues avec ces étoiles montantes ! La lauréate de deux Olivier Maude Landry, la concurrente de Big Brother Célébrités Michelle Desrochers, la nouvelle diplômée de l’École nationale de l’humour Anne-Sarah Charbonneau et le flamboyant Thomas Croft seront de la partie pour ce cabaret d’humour.

13 AOÛT- Studio 88 Swing : cultiver la passion de la danse

Depuis plus de 20 ans, cette école montréalaise qui a même enseigné la danse au Cirque du Soleil partage sa passion du swing avec petits et grands. L’équipe du Studio 88 Swing débarque à Chambly avec son approche à la fois technique et profondément ludique pour vous convaincre, vous aussi, d’embarquer dans la danse.

20 AOÛT- Stonda ! présenté par Baratanga : au rythme des tambours

La soirée s’annonce rythmée avec cet ensemble de percussionnistes passionnés. Sur scène, cet ensemble coloré d’instruments brésiliens livre des chorégraphies dynamiques rythmées par des compositions exaltantes, fusionnant de manière créative des musiques de tous les horizons.