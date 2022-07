Pour entamer la saison chaude, le Café-Théâtre de Chambly vous présente C’est encore mieux l’après-midi, une adaptation québécoise de la pétillante et rafraîchissante comédie de Ray Cooney. Les représentations auront lieu les vendredis et samedis du 15 juillet au 20 août 2022 à 20 h. Il s’agit d’une mise en scène de Sarah-Michèle Dumoulin, assistée par Jean François Lallier-Roussin.

Cette pièce met en vedette Daniel Lachance, Benoît Lacombe, Sophie Gagnon Styrczula, Mylène Blanchette, Marjolaine Béland, Rachel Leduc, Annie Dumoulin, Marc Blanchette et Jean-François Lallier-Roussin.

Une comédie légère et estivale

14 avril 2022. Au Salon bleu, une importante commission sur les dommages irréparables causés par la sexualité dépravée des citoyens est sur le point de débuter.

Richard Bergeron, numéro deux de son parti, travaille sur d’autres projets plus urgents... à l'hôtel! Il attend son amante, qui s'avère aussi être la secrétaire du premier ministre et qui doit l'y rejoindre. Mais, surprise, sa femme est déjà bien installée dans la suite voisine!

Quiproquos, confusion, mensonges et dérapages, rien ne va plus au Palace Royal!

Un mot de la metteuse en scène

[…] Nous avons vécu, en tant que communauté artistique, un genre de traumatisme collectif, une peur incontrôlable de disparaître. L’incertitude, les changements constants, le sentiment de travailler corps et âmes sans savoir si nos projets allaient voir le jour, tout ce stress pendant deux ans, c’est quelque chose qui marque et qui s’imprègne.

Maintenant, on en revient. On s’en sort. On recommence à créer et à pouvoir partager nos créations avec qui veut bien les voir et les entendre. C’est une lune de miel, un renouveau. C’est encore mieux l’après-midi, c’est ça pour moi. C’est la machine qui repart. C’est monter sur la scène avant notre première répétition, et enfin retrouver la partie de moi qui hibernait. C’est réaliser que, finalement, même si on est raqués, le théâtre, c’est un peu comme faire du vélo. C’est retrouver des gens que j’aime, et vivre un méchant gros trip de gang pour lequel on était donc dû et qui fait donc du bien. […]

Sarah-Michèle Dumoulin